Sparing: Astoria 78-79 Legia

Sobota, 18 lipca 2020 r. 10:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii jako pierwszy zespół w naszej lidze rozpoczęli przygotowania do sezonu 2020/21. Wczoraj w Bydgoszczy podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrali pierwszą grę kontrolną, w której zmierzyli się z Astorią Bydgoszcz. Spotkanie było bardzo wyrównane, a o końcowym wyniku zdecydowała ostatnia akcja, w której Astoria nie zdobyła punktów. W naszej drużynie nie zagrali narzekający na urazy Zach Johnson oraz Earl Watson.



Z bardzo dobrej strony pokazał się znany już z polskich parkietów, Justin Bibbins. Z kolei Kuba Karolak, po powrocie z Włocławka, potwierdził, że powinien być jednym z liderów naszego zespołu w nadchodzącym sezonie. Dariusz Wyka tylko w pierwszej połowie czterokrotnie trafił za 3 punkty. Legia pierwszy sparing wygrała 79-78, a w sobotę o 15:00 zmierzy się z Astorią po raz drugi. Kolejny mecz kontrolny legioniści rozegrają w przyszły piątek z HydroTruckiem Radom.



Astoria Bydgoszcz 78-79 (25-16, 18-27, 20-21, 15-15) Legia Warszawa

Astoria: Michał Nowakowski 22, Jakub Nizioł 13, Michał Krasuski 9, Corey Sanders 8, Łukasz Frąckiewicz 7, Dorian Szyttenholm 6, Markus Loncar 6, Tomislav Gabrć 3, Michał Chyliński 3, Wiktor Rajewicz 1, Michał Aleksandrowicz 0, Paweł Kopycki 0, Jakub Ulczyński 0, Adrian Sobkowiak 0.

trener: Artur Gronek, as. Marek Popiołek, Grzegorz Skiba



Legia: Jakub Karolak 20, Justin Bibbins 17, Dariusz Wyka 12, Grzegorz Kamiński 9, Grzegorz Kulka 8, Jakub Sadowski 6, Przemysław Kuźkow 5, Adam Linowski 2, Szymon Kołakowski 2, Mariusz Konopatzki 0.

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski



Spotkanie rozegrano bez udziału publiczności.



Plan meczów sparingowych koszykarzy Legii przed sezonem 2020/21:

18.07 (SO) g. 15:00 Enea Astoria Bydgoszcz - Legia Warszawa

24.07 (PT) g. 18:30 Legia Warszawa - HydroTruck Radom

31.07 (PT) Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

01.08 (SO) Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

7-9.08 turniej w Radomiu (Legia Warszawa, HydroTruck Radom, Astoria Bydgoszcz, Start Lublin)

15-16.08 turniej w Lublinie (Legia Warszawa, Start Lublin, HydroTruck Radom, MKS Dąbrowa Górnicza)

22.08 (SO) Legia Warszawa - Stal Ostrów Wlkp.