Zmarł Marian Więckowski

W wieku 86 lat zmarł były kolarz Legii Warszawa Marian Więckowski. W 1952 roku Więckowski przebił się do pierwszej drużyny kolarskiej CWKS i od razu wywalczył złote medale mistrzostw Polski w wyścigach indywidualnym i górskim. W latach 1954-56 trzykrotnie indywidualnie triumfował w Tour de Pologne. Do Więckowskiego należy jeszcze inny rekord Tour de Pologne – przejechał najwięcej dni w koszulce lidera, łącznie 20. W sumie w latach 1952-60 ukończył osiem wyścigów tego cyklu.

Adam Wielgosz - 23 minuty temu, *.com.pl Niech spoczywa w spokoju.Wyrazy współczucia dla rodziny..... odpowiedz

Bearman - 4 godziny temu, *.chello.pl legenda kolarska ze starej epoki odpowiedz

Autor - 6 godzin temu, *.47.139 RIP odpowiedz

