Sparing: Astoria 66-76 Legia

Niedziela, 19 lipca 2020 r. 09:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W drugim przedsezonowym sparingu, koszykarze Legii ponownie pokonali Astorię Bydgoszcz - sobotni mecz zakończył się zwycięstwem naszej drużyny 76-66, a po trzech kwartach przewaga dochodziła do 20 punktów. Legioniści podobnie jak dzień wcześniej zagrali bez Zacha Johnsona oraz Earla Watsona. Na parkiecie nie pojawił się również Grzesiek Kamiński, który po pierwszym sparingu delikatnie podkręcił kostkę.



Astoria z kolei wystąpiła bez kontuzjowanych w piątkowym meczu Michała Chylińskiego, Jakuba Nizioła i Tomislava Gabricia. W naszej drużynie ponownie najskuteczniejsi byli Bibbins i Karolak.



Kolejny mecz Legia rozegra w najbliższy piątek o 18:30 z HydroTruckiem Radom. Spotkanie będzie zamknięte dla publiczności.



Bydgoszcz, 18.07.2020: Astoria Bydgoszcz 66-76 (6-12, 20-24, 12-21, 28-19) Legia Warszawa

Astoria: Corey Sanders 28, Łukasz Frąckiewicz 10, Michał Aleksandowicz 9, Michał Nowakowski 9, Michał Krasuski 4, Wiktor Rajewicz 3, Dorian Szyttenholm 2, Markus Loncar 1, Paweł Kopycki 0, Jakub Ulczyński 0, Adrian Sobkowiak 0.

trener: Artur Gronek, as. Marek Popiołek, Grzegorz Skiba



Legia: Justin Bibbins 19, Jakub Karolak 15, Grzegorz Kulka 11, Adam Linowski 9, Przemysław Kuźkow 7, Jakub Sadowski 6, Mariusz Konopatzki 5, Dariusz Wyka 4, Szymon Kołakowski 0, Grzegorz Kamiński -

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski



Spotkanie rozegrano bez udziału publiczności.