Mioduski: Będziemy silniejszą drużyną

- Główną rzeczą, za którą cenię trenera, jest umiejętność słuchania, uczenia się i przede wszystkim jego żądzę polepszania się. Teraz zaczynamy mieć to nie tylko na poziomie sztabu, ale całego klubu - to był mój cel, by nigdy nie być zadowolonym z tego co mamy - mówi Dariusz Mioduski w programie Cafe Futbol na Polsacie Sport. - Cieszymy się teraz przez chwilę, ale naszym celem jest być lepszym. Mamy wspólną wizję jeśli, chodzi o polepszanie drużyny. Dziś jednak nie żyjemy w tym samym świecie, w którym żyliśmy pół roku temu. Kryzys spowodowany pandemią wszędzie ograniczył budżety. Nie mamy takiego luksusu, że możemy wyciągnąć z kasy ileś pieniędzy i kupić sobie zawodników. Pomimo tego naszym celem jest wzmocnienie się, więc jak słyszę, że trener chce 5-6 zawodników, to w ogóle nie jestem tym zaskoczony. Dlatego Radek Kucharski mówił ostatnio o kreatywnym budżecie - transfery musimy zrobić w ten sposób, by nie wydać wielu pieniędzy, bo to nie mamy budżetu - dodaje prezes. - Myślę, że na początek nowego sezonu będziemy silniejszą drużyną niż ta, która kończyła ten sezon. Pracujemy nad transferami od jakiegoś czasu. Wiemy, że jest kilka kluczowych pozycji, które musimy wzmocnić. Chcemy sprowadzić bramkarza, jest już Filip Mladenović. Potem będziemy chcieli inteligentnie podejść do okna transferowego, które dopiero się otwiera. Nie chcemy wyjść przed szereg. Wyciągnięcie piłkarzy z polskiej ligi jest najtrudniejsze. Raczej musimy patrzeć na tych, którym kończą się kontrakty. Muszą jednak pasować profilem, bo jeśli on nie odpowiada, to nie ma sensu ich sprowadzać - zapowiada Mioduski.

Komentarze (31)

+ dodaj komentarz

dodaj

speed - 5 minut temu, *.play-internet.pl Jak słucham Mioduskiego to nie wiem czy się zesrać czy nakręcić zegarek. odpowiedz

J1980 - 46 minut temu, *.amazonaws.com Prawda jest taka że Legia jako klub jest mega biedna. Bez mocnego zagranicznego lub polskiego inwestora (nie właściciela) INWESTORA nie ma szans na realne systematyczne wzmacnianie. Europejskie rozgrywki grupowe to mrzonka. Bez przelewu z tv, Monaco i kredytów ciężko by było dograć ten sezon a przyszły bez kasy za Karbownika, Wieteske i paru innych budżetowo będzie nie do spięcia. Prawda jest taka że w świetle rac i mistrzowskich śpiewów wygląda to jak gówno w błyszczącym opakowaniu. odpowiedz

atmosferic - 59 minut temu, *.orange.pl " Muszą jednak pasować profilem, bo jeśli on nie odpowiada, to nie ma sensu ich sprowadzać" - no on akurat profilem nir pasuje - bo co gramy wrzutke z boku czy atak pozycyjny? W ataku pozycyjnym z nim gramy 10 na 11. On nogami grac nie umie - jakby go zestawic z np. Gytkjaerem to smiech na sali. odpowiedz

atmosferic - 53 minuty temu, *.orange.pl @atmosferic: on czyli pekhart odpowiedz

Ziutteeek - 1 godzinę temu, *.chello.pl I tak co roku a skończy się na 2 rundzie. W ekipie próżno szukać dobrego grajka odpowiedz

F - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Moim zdaniem polskie kluby powinny "zaprzęgnąć" do pracy skautów. Tylko w ten sposób będzie można w jakikolwiek sposób przybliżyć się chociaż na krok do czołówki europejskiej (jako liga, jako kolektyw polskich klubów).

Oczywistym kierunkiem powinna być Afryka, gdzie żyje wiele zdolnych piłkarsko i wydolnościowo do gry na najwyższym poziomie chłopaków, a do tego mają ambicję i niewiele inncyh zajęć poza grą w piłkę, która jest dla wielu tych młodych przepustką do pieniędzy które pozwolą im, ich rodzinom, a nawet całym wioskom na godne życie.



W biurze skautingowym powinna być jak największa ilość kanałów satelitarnych które odbierają wydarzenia sportowe nawet z największej dziury, ludzie od danych powinni mieć informacje o każdych, młodzieżowych rozgrywkach w afrykańskim kraju.



Wiecie ile w taki sposób można wyciągnąć czarnych Karbowników? Tylko nie każdy zdolny Afrykańczyk ma bodźce, a więc i wiarę w sukces bo nie ma warunków do podwyższania swoich umiejętności, nawet z tak prozaicznego powodu jak brak kasy na obuwie czy transport do siedziby lokalnego klubu. Pamiętacie jak 2 murzynów z Szeryfa Tiraspol zabiegało na skrzydłach naszych kopaczy?

Oczywiście penetracja egzotycznego rynku to powinien być jeden z filarów rozwoju klubu, a nie jedyny. Równolegle do tego należy zwiększać przychody klubu i penetrować rodzimy rynek. odpowiedz

Piorun - 3 godziny temu, *.centertel.pl @F: Najwieksza dziura i penetracja. Piorunujace transfery... odpowiedz

garry - 3 godziny temu, *.chello.pl @F:

przecież o lat działają ci harcerze, ale za zero złotych to sobie można... odpowiedz

srakovic - 56 minut temu, *.orange.pl @F: Ale skautow zawodnikow miedzy 12 a 18 a nie doroslych chlopow. Problem polega na tym ze jak sie patrzy na takiego Bialka z Lubina to juz jest za pozno, to samo ze Sliszem. Trzeba ich wylawiac i wykupowac wczesniej, zanim zadebiutuja w ekstraklapie. Bo gdy zadebiutuja i cos strzela to juz ceny sa w milionach euro. Taki rynek niestety. Bialek to juz dzis pewnie minimum 2/3 mil euro a wyciagna pewnie z 5 za niego jak strzeli z 15 goli w nowym sezonie. Tu wlasnie potrzeba skautow by wyszukiwali zawodnikow ktorzy nie zaistnieli w seniorach a maja talent. odpowiedz

Kuba - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Rozwój Legii to nie tylko gra w europejskich pucharach, ale również budowa boisk treningowych pod stadionem od strony ul. Czerniakowskiej. Ja uzależniam rozwój Legii właśnie przez pryzmat tych dwóch długo wyczekiwanych rzeczy. odpowiedz

Heniek - 5 godzin temu, *.chello.pl Wnosząc po tytule Vuko odchodzi z Legii. W końcu Legia będzie miała trenera? Super! odpowiedz

Autor - 4 godziny temu, *.plus.pl @Heniek:

Zastanawiam się w jaki sposób wyciągnąłeś taki wniosek. odpowiedz

Heniek - 4 godziny temu, *.chello.pl @Autor: Po tytule "Mioduski: Będziemy silniejszą drużyną".



Ponad dwa sezony bez trenera, a zdobyte 2 i 1 miejsce rodzi pytanie, gdzie byśmy byli gdyby był trener.

Wydaje mi się, że Legia ma (jeszcze) samograja, który na ekstraklapę wystarcza. Dokładnie tak samo w tym sezonie było w Hiszpanii, gdzie Real bez trenera wygrał ligę. Nie on był mocny, a Barcelona i reszta stawki relatywnie słaba.

Szkoda, na prawdę szkoda, że Prezes po kilku już przygodach z parodystami niczego się nie nauczył. odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @ Heniek: Dokladnie to samo, identycznie (oprocz komentazu o Realu) mowilem sezon temu, dwa sezony, trzy sezony temu. Ciesze sie ze coraz wiecej ludzi otwiera oczy. odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.plus.pl @ Heniek:

No dobra, ale uważasz że z dobrym trenerem a tym składem byśmy lepiej wypadli w lidze? Ok, może byśmy nie człapali jak teraz, ale czy byłoby spektakularne zamiecienie ligi? Moim zdaniem niekoniecznie.

Hiszpańską się interesuje i tu pełna zgoda. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Heniek: doceniam Twoją yntelygencję:) odpowiedz

Heniek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Autor: Wiadomo, pewności nigdy mieć nie można. Ale musisz przyznać, że w rudzie finałowej daliśmy konkretnie ciała i gdyby tylko Piast czy Zdech byli odrobinę mocniejsi - byłaby powtórka z ubiegłorocznego nieszczęścia.



Taki wspaniały klub jak Nasza Legia nie może być polem do nauki i eksperymentów, tu musi być Trener(celowo z dużej litery) z jajami, a nie uczniak. A co mieliśmy ostatnio? Psychopatę, gościa od piłki kobiecej, teraz Vuko bez najmniejszego doświadczenia. To brak szacunku dla Barw, dla Kibiców, dla marki jaką jest Legia. Prowadzenie takiego klubu to szczyt marzeń każdego polskiego(i nie tylko) trenera, a nie przedszkole.



Żeby nie było: Szanuje Vuko jako Legionistę, za to jako trenera... Jasne, gdyby gdzieś samodzielnie popracował, miał sukcesy, czemu nie? A tak to szkoda Legii. odpowiedz

Sputnik 44 - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Tekst napisany taką polszczyzną jakby jego autorem był niejaki Jano ( ten co ciągle przegywa u buka)... odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com @Sputnik 44: Albo Legia News/Cwult Legia hahahaha odpowiedz

Piorun - 6 godzin temu, *.centertel.pl ,,Cieszmy sie przez teraz chwile,,.... Bo pozniej do radosci nie bedzie nikomu... odpowiedz

Wojtas - 6 godzin temu, *.net.pl Co roku się powtarzasz i co roku jest to samo czyli nędza. Bierz się do roboty to mają być transfery torpedy A nie jakieś nędzne kapiszony ! odpowiedz

Sobo(L)ew - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Wojtas: żeby były torpedy to trzeba mieć kasę, a jej nie ma. Po pierwsze pewnie jeszcze płaci trenerom tym nie wypała, ciągle jest dług po iti patataj, trochę zeżarł korona, trochę na komlntrakty no i oczywiście nie mógł zapomnieć napchac swoich kieszeni odpowiedz

Olaf - 6 godzin temu, *.vectranet.pl "musimy to zrobić w ten sposób, by nie wydać wielu pieniędzy" ... czyli za darmo weźmiemy tych co ich normalne drużyny nie chciały bo byli kiepscy (przykłąd Necida i Pekharta chyba coś mówi... : (



Weź Miodek kup tylko 2-ch ALE DOBRYCH graczy, a nie 6-ciu drewniaków za pół-darmo!!!! (suma ich "podpisów" pod kontraktem (bo za darmo nawet drewniak nie jest + ich pensje daje to samo) odpowiedz

Arek - 7 godzin temu, *.master.pl Tradycyjnie.. ściągną, emerytów, otyłych, kontuzjowanych i dobrze zapowiadających się jak Kulenović :D odpowiedz

Janusz - 7 godzin temu, *.telkab.pl Pierwsi z brzegu...Felix i Furman...plus Napastnik i Bramkarz...no i Kapustka odpowiedz

dejne3 - 3 godziny temu, *.plus.pl @Janusz: Furman tak ,żaden Felix on jest dobry tu na e klapę odpowiedz

Nic nowego - 7 godzin temu, *.chello.pl Z wypowiedzi tej wynika ze ja tez nie jestem zaskoczony. 5-6 zawodników z kreatywnego budżetu to będą artyści futbolu na których nas stać. Mówiąc wprost nie mamy pieniędzy na puchary. odpowiedz

Wiem co mówię - 7 godzin temu, *.chello.pl Ten ciągle bez kasy odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.