Klepacka mistrzynią Polski w kl. RS:X

Zawodniczka żeglarskiej Legii, Zofia Klepacka została dziś po raz kolejny mistrzynią Polski w kl. RS:X. Legionistka wygrywając we wczorajszych wyścigach, zapewniła sobie mistrzowski tytuł w Sopocie. Dzisiaj od rana miały być rozgrywane kolejne wyścigi, ale jako że do godziny 14:00 nie było wiatru, zdecydowano o zakończeniu rywalizacji i utrzymaniu klasyfikacji po trzech sobotnich wyścigach. A w nich Klepacka była zdecydowanie najlepsza, wygrywając pierwszy i trzeci wyścig, a w drugim była trzecia.

Komentarze (13)

+ dodaj komentarz

dodaj

C Enzo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Szacunek Zośka - za sportową i pozasportową postawę:) odpowiedz

Key ball - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zosia Klepacka ....... ........ znienacka. Pozdrowienia Zosiu odpowiedz

jarekk - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl Szacunek za wszystko odpowiedz

Ciekawy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ciekawe czy już wie co to znaczy: GENDER odpowiedz

Kuba - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Wow! Gratulacje dla mistrzyni. odpowiedz

Zawieja - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo Zosia tak trzymaj jesteś wielka. odpowiedz

Zawieja - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo Zosia tak trzymaj jesteś wielka . odpowiedz

Jasio - 4 godziny temu, *.edu.pl A kto jest mistrzem w klasie RS:A, że my wygrywamy dopiero w RS:X? odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.vectranet.pl W homofobii ma MŚ! odpowiedz

Czarna żmija. - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Żmija : następny tęczowy od czaskowskiego. odpowiedz

Czarna żmija. - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Żmija : następny tęczowy od czaskowskiego . odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Żmija : jest normalna i tyle. odpowiedz

Alex Morgan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Arek: Nie jest normalna, jest mistrzynią. Każdy ma swoją opinię na wiele tematów, z którą można się zgadzać lub nie. W kilku się nie zgadzam, ale podziwiam jako sportowca i człowieka. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.