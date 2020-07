Pierwszy gol i debiut Warchoła w Legii

Mecz z Pogonią był wyjątkowy dla Damiana Warchoła, który tego dnia obchodził urodziny, zadebiutował w pierwszej drużynie Legii i zdobył dla niej pierwszą bramkę w karierze. 25-latek w zimowym oknie transferowym został kupiony do rezerw z trzecioligowego Pelikana Łowicz, w barwach którego zdobył 17 bramek w 16 meczach. Już w swoim debiucie dla Legii II wpisał się na listę strzelców, pokonując bramkarza Broni Radom. Kilka dni temu Warchoł został zgłoszony przez sztab szkoleniowy do rozgrywek Ekstraklasy. fot. Woytek / Legionisci.com

News⚽️Legia⚽️King - 6 godzin temu, *.amazonaws.com Brawo!✨⚽️✨Zdrowia!Szczèścia!Pomyślności!Radości! odpowiedz

Tager11 - 8 godzin temu, *.plus.pl Bardzo dobry występ,bramka plus obroniony strzał przez Steplicę i walka.Tego było potrzeba ,widać potencjał.I w tak krótkim czasie.

Gosc - 8 godzin temu, *.chello.pl Czy z racji tego ze grał oficjalny mecz dostanie medal za zdobycie mistrzostwa polski? odpowiedz

Oby - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Myśle że z goscia będą ludzie,swoje lata ma i może dać dużo drużynie odpowiedz

McA - 8 godzin temu, *.as9105.com Brawo i liczymy na więcej.

Arek - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Fajny prezent. Sto (l)at! odpowiedz

