Ekstraklasa: Wyróżnienia dla Vukovicia, Karbownika, Jędrzejczyka i Antolicia

pol - 6 minut temu, *.chello.pl trener sezonu...........w tej gównianej lidze nie było innej możliwości ,niż wybranie tej kaleki trenerzyny PINOKIA odpowiedz

Kamil - 5 godzin temu, *.24.87 a teraz będzie widać w pucharach jaka jest różnica pomiędzy Polską ligą , a innymi niestety będzie to przepaść... odpowiedz

abc - 7 godzin temu, *.plus.pl haha, za co? odpowiedz

Bombel - 9 godzin temu, *.chello.pl Na Twitterze pyrkom aż zwieracze pękały jak to ogłosili. odpowiedz

