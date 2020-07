Legia wygrała Pro Junior System

Komentarze (7)

Wea - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nieźle pyry o 20 pkt objechane odpowiedz

expat - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Wea: tylko dzieki temu ze zapewnilismy sobie wczesniej mistrzostwo a Lech walczyl caly czas o drugie miejsce w lidze. odpowiedz

WETERAN - 1 godzinę temu, *.chello.pl @expat: A jakie to ma znaczenie? Przewaga była wywalczona, a nie kupiona na bazarku.

Amek - 1 godzinę temu, *.net-arn.pl @Wea: jeżeli za każda minutę są dwa pkt to chyba nie jest to wynik nadzwyczajny różnica 20 pkt. odpowiedz

lm93 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wea: Raczej według matematyki 290 pkt. ;) odpowiedz

Browar - 57 minut temu, *.play-internet.pl @Wea: ja tam widzę 290 pkt przewagi... odpowiedz

Pio - 48 sekund temu, *.plus.pl @Wea: mi po odejmowaniu wyszło o wiele więcej ale może teraz jakos inaczej uczą w szkołach ;) odpowiedz

