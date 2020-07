Szymon Pałka nowym siatkarzem Legii

Sekcja siatkówki Legii Warszawa pozyskała bardzo dobrego zawodnika, który w ostatnim sezonie występował w I lidze, 26-letniego przyjmującego Szymona Pałkę. Urodzony w Rzeszowie zawodnik w warszawskim klubie występować będzie z numerem 7. Przez ostatnie trzy lata Pałka występował z LUK Politechnice Lublin, a wcześniej był graczem TSV Sanok, Karpat Krosno, Błękitnych Ropczyce oraz Resovii. W barwach rzeszowskiego klubu zdobył dwa medale Mistrzostw Polski Juniorów (srebro w 2013 oraz brąz rok wcześniej), złoty (2011) i srerbny (2012) medal Młodej Ligi oraz Mistrzostwo Polski Kadetów (2010). W sezonie 2018/19 Szymon Pałka wywalczył z Politechniką Lublin awans z drugiej do pierwszej ligi i na tym poziomie występował w ostatnich rozgrywkach. Teraz liczymy, że pomoże Legii w awansie na zaplecze ekstraklasy.

