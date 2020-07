Plus lipca: Luis Rocha

W lipcu legioniści rozegrali cztery spotkania ligowe oraz jedno pucharowe z Cracovią (0-3). W Ekstraklasie mierzyli się z: Lechem Poznań (1-2), Cracovią (2-0), Lechią Gdańsk (0-0) i Pogonią Szczecin (1-2). Najwięcej plusów, bo aż cztery otrzymał Luis Rocha , za to najgorsze noty w lipcu zebrał Paweł Stolarski . Luis Rocha w tym miesiącu zagrał w pięciu meczach i w aż czterech z nich był wyróżniającą się postacią. Portugalczyk jest jedynym piłkarzem w szeregach "Wojskowych", którego umowa zakończyła się wraz z ostatnim meczem sezonu. Obrońca w lipcu bardzo ciężko pracował, aby klub przedłużył z nim umowę. Na drugim miejscu podium znaleźli się: Bartosz Slisz i Radosław Cierzniak , którzy otrzymali dwa plusy. Słabo w tym miesiącu wypadli: Radosław Cielemęcki oraz Mateusz Cholewiak , którzy zgromadzili po dwie negatywne oceny. Na ostatnim miejscu w naszej klasyfikacji znalazł się Paweł Stolarski , który w czterech spotkaniach obejrzał trzy minusy. Luis Rocha - 4 Bartosz Slisz -2 / 1 Radosław Cierzniak - 2 / 1 Ariel Mosór - 1 Damian Warchoł - 1 Igor Lewczuk - 1 Mateusz Wieteska -2 / 2 Artur Jędrzejczyk -1 / 1 Michał Karbownik - 1 / 1 Walerian Gwilia -1 / 1 Paweł Wszołek - 1 / 2 Thomas Pekhart - 1 / 2 Domagoj Antolić - 1 Luquinhas - 1 Maciej Rosołek - 1 Piotr Pyrdoł - 1 Szymon Włodarczyk - 1 Wojciech Muzyk - 1 Mateusz Cholewiak - 2 Radosław Cielemęcki - 2 Paweł Stolarski - 3

Dossa Junior - 55 minut temu, *.chello.pl ten gość to mega porażka, drugi Agra i lepiej, aby odszedł asap odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Rocha pozytywnie zaskoczył stałymi fragmentami. W przeciwieństwie do wcześniejszych meczów podejmował lepsze decyzje.

O Stolarskim nie piszę. Może musi chwilę odpocząć od piłki. odpowiedz

