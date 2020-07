Plusy i minusy

Plus sezonu: Domagoj Antolić

Niedziela, 26 lipca 2020 r. 16:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Po każdym meczu w ubiegłym sezonie przyznawaliśmy zawodnikom plusy i minusy. Zliczyliśmy nasze noty, aby wyłonić plusa sezonu. Został nim najlepszy pomocnik Ekstraklasy Domagoj Antolić.



W trakcie sezonu Chorwat uzyskał aż 25 plusów oraz 6 minusów. Był liderem środa pola legionistów, dodatkowo z każdym miesiącem prezentował coraz wyższą formę. O dwie oceny pozytywne mniej zdobył kapitan Artur Jędrzejczyk, warto jednak wspomnieć, że stoper zdobył o dwie noty negatywne mniej od "Antoli". Na trzecim miejscu podium znalazł się Luquinhas, który uzyskał tyle samo plusów co "Jędza".



Najwięcej minusów wśród legionistów przyznaliśmy Walerianowi Gwilli, gdyż było ich aż 12. Gruzin uzyskał za to 17 plusów, dzięki czemu wciąż zajmuje wysokie miejsce w naszej klasyfikacji. Jedną negatywną notę mniej zdobył Arvydas Novikovas, który nie zaliczy tego sezonu do udanych. Litwin uzyskał tylko pięć plusów.



Domagoj Antolić – 25 / 6

Artur Jędrzejczyk – 23 / 4

Luquinhas – 23 / 7

Igor Lewczuk – 19 / 4

Michał Karbownik – 18 / 3

Walerian Gwilia – 17 / 12

Radosław Majecki – 15 / 6

Marko Vesović – 14 / 1

Andre Martins – 13 / 6

Mateusz Wieteska – 12 / 7

Jose Kante – 11 / 2

Paweł Wszołek – 11 / 8

Paweł Stolarski – 8 / 4

Jarosław Niezgoda – 7 / 5

Luis Rocha – 6 / 3

Thomas Pekhart – 6 / 4

Mateusz Cholewiak – 5 / 3

Arvydas Novikovas – 5 / 11

Cafu – 3 / 1

Maciej Rosołek – 3 / 2

Radosław Cierzniak – 2 / 1

Bartosz Slisz – 2 / 2

Ariel Mosór – 1

Damian Warchoł – 1

Vamara Sanogo – 1 / 1

Carlitos – 1 / 3

Dominik Nagy – 1 / 7

Sandro Kulenović – 1 / 9

Piotr Pyrdoł - 1

Salvador Agra - 1

Szymon Włodarczyk - 1

Wojciech Muzyk - 1

Iniaki Astiz - 2

Radosław Cielemęcki - 2

William Remy - 2

Tomasz Jodłowiec - 2



Przypominamy, że na stronie głównej cały czas trwa plebiscyt na najlepszego piłkarza Legii sezonu 2019/20, w którym tradycyjnie to Wy decydujecie o tym, kto był najlepszy. Zapraszamy do udziału!