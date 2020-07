Warchoł: Najbardziej cieszy mnie występ

- Bardzo się cieszę. Jeszcze kilka miesięcy temu nie spodziewałem się, że znajdę się w takim wielkim klubie jak Legia. Grałem w trzeciej lidze w Pelikanie Łowicz i bardzo miło wspominam ten okres, ale trzeba iść do przodu. Po udanym sezonie w moim wykonaniu udało mi się na koniec zadebiutować w Ekstraklasie. Bramka to dodatek, ponieważ najbardziej cieszy mnie występ - mówi po spotkaniu z Pogonią Damian Warchoł . - Pomijając straty przy kontrach, to jestem zadowolony ze swojej gry. Czasami zdarzało się, że chciałem zagrać piłkę szerzej na skrzydło, kiedy zawodnik zbiegał z piłką do środka. Zaliczyłem jednak kilka odbiorów, parę akcji również rozegrałem, na koniec strzeliłem jeszcze gola, więc uważam, że sam występ był dobry.

Ach - 5 godzin temu, *.as13285.net Mlody Twoj wystep byl do dupy, beda gadali ze idziesz do Barcy bo bramke strzeliles, ze Twoja wartosc to

X milion zlotych bo idziesz do ruskich blablablabla....pi.... olto pracuj, rob swoje, moze Twoj tato nie byl pilkarzem, a moze nie tak slawnym, ale tylko soba to wywalczysz!! Powodzenia i oby Twoje nazwisko Juras na Lazienkowskiej krzyczal xrazy odpowiedz

