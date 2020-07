Wypożyczeni: Czyste konto Miszty. Żyro z awansem

Mateusz Żyro i jego ekipa przypieczętowali awans do ekstraklasy. Zespół z Mielca wygrał w Sosnowcu, a wydarzeniom na boisku przyglądał się Tomasz Nawotka, który spędził cały mecz na ławce. Krok w stronę elity zrobił Cezary Miszta. Bramkarz Radomiaka zachował czyste konto w potyczce z Miedzią Legnica. W barwach Miedzi wystąpił m.in. Kacper Kostorz. Ekstraklasa Mateusz Hołownia (Wisła Kraków) - nie grał w przegranym 0-1 meczu z Arką Gdynia Mikołaj Kwietniewski (Wisła Płock) - od 65. minuty w przegranym 1-2 meczu z Rakowem Częstochowa I liga Mateusz Bondarenko (Stomil Olsztyn) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z GKS Tychy Kacper Kostorz (Miedź Legnica) - do 74. minuty w przegranym 0-3 meczu z Radomiakiem Radom Konrad Matuszewski (Wigry Suwałki) - nie grał w przegranym 1-4 meczu z Chrobrym Głogów Tomasz Nawotka (Zagłębie Sosnowiec) - nie grał w przegranym 0-3 meczu ze Stalą Mielec Maksymilian Sitek (Puszcza Niepołomice) - 90 minut w zremisowanym 0-0 meczu z GKS Bełchatów Mateusz Żyro (Stal Mielec) - 90 minut w wygranym 3-0 meczu z Zagłębiem Sosnowiec Radomiak Radom Cezary Miszta - 90 minut w wygranym 3-0 meczu z Miedzią Legnica Kacper Pietrzyk - nie grał w wygranym 3-0 meczu z Miedzią Legnica II liga Bartłomiej Ciepiela (Stal Stalowa Wola) - do 69. minuty w wygranym 2-0 meczu z GKS Katowice. Ukarany żółtą kartką. Grecja Dominik Nagy (Panathinaikos Ateny) - nie grał w wygranym 3-2 meczu z OFI Kreta

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lolo Ferrari - 55 minut temu, *.riz.pl Cezary Miszta - ryzyk fizyk dawać go na bramkę do 1 - jeśli nie ma kasy na dobry transfer to lepiej mu dać szanse. odpowiedz

atmosferic - 5 godzin temu, *.orange.pl Dawac tym szanse w nowym sezonie, nie dzieciakom. Nie mozemy sobie pozwolic znowu na odejscie nowych Walukiewiczow, odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.