Legia piąta w II zawodach PEŻ w Sopocie

Ekipa żeglarskiej Legii w weekend brała udział w drugich w tym sezonie (2020) zawodach Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Po sobotnich wyścigach legioniści plasowali się na miejscu piątym i liczyli, że w niedzielę uda się odrobić niewielkie straty do czołówki (tylko 5 pkt. straty do drugiego Yachtu Club Gdańsk). Nie udało się, bowiem w niedzielę brakowało wiatru i całe zawody w Sopocie zakończyły się po zaledwie sześciu wyścigach. Tym samym nasza ekipa awansowała na miejsce szóste w klasyfikacji generalnej (po dwóch zawodach, czyli w połowie sezonu). W Sopocie legioniści wygrali dwa z sześciu wyścigów (pierwszy i czwarty), w pozostałych zajmowali lokaty 6, 2, 3 i 5. Nasza załoga startowała w tych zawodach w składzie: Jakub Pawluk (sternik), Michał Szmul (trymer grota), Roman Główka (trymer żagli przednich), Marcin Banaszek (dziobowy). Klasyfikacja zawodów w Sopocie: 1. Yacht Klub Polski Gdynia 11 pkt. 2. Yacht Club Gdańsk 13 pkt. 3. Giżycka Grupa Regatowa 15 pkt. 4. Olsztyński Klub Żeglarski 16 pkt. 5. Legia Warszawa 18 pkt. 6. Iskra AMW Gdynia 21 pkt. 7. Sztorm Grupa 23 pkt. 8. Yacht Club Sopot 23 pkt. 9. PZKS Dżygit Białystok 25 pkt. 10. SEJK Pogoń Szczecin 26 pkt. 11. Albatros Wolin 31 pkt. 12. 77 Racing 31 pkt. Klasyfikacja po dwóch turniejach: 1. Yacht Klub Polski Gdynia 23 pkt. 2. Yacht CLub Gdańsk 21 pkt. 3. Iskra AMW Gdynia 19 pkt. 4. Giżycka Grupa Regatowa 19 pkt. 5. Olsztyński Klub Żeglarski 14 pkt. 6. Legia Warszawa 12 pkt. 7. Sztorm Grupa 12 pkt. 8. SEJK Pogoń Szczecin 11 pkt. 9. 77 Racing 8 pkt. 10. PZKS Dżygit Białystok 7 pkt. 11. Yacht Club Sopot 6 pkt. 12. Albatros Wolin 4 pkt.

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Czy kogokolwiek interesuje ta sekcja i ten sport?? Pytam bez szydery... odpowiedz

darek fryta - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl brawo!!

do redakcji: gdzie można takie koszulki kupić jakie mają nasi żeglarze?

pzdr odpowiedz

