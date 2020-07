24-26.07: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę ostatnie mecze I i II ligi rozegrają zaprzyjaźnione z Legią ekipy. Radomiak ma już pewny udział w barażach o awans do ekstraklasy. Z kolei Zagłębie Sosnowiec musi szukać punktów w Suwałkach, by utrzymać się w I lidze. Olimpia, aby mieć zapewniony awans do barażów o I ligę, musi wygrać w wyjazdowym meczu z Garbarnią, bądź liczyć na stratę punktów przez Stal Rzeszów, która podejmuje Skrę Częstochowa. Przypominamy, że w sobotę w godzinach 9-14, na naszym stadionie odbędzie się honorowa zbiórka krwi. Piątkowy sparing koszykarzy Legii rozegrany zostanie w hali na Bemowie, bez udziału publiczności.



Rozkład jazdy:

24.07 g. 18:30 Legia Warszawa - HydroTruck Radom [kosz, sparing]

25.07 g. 11:00 Pogoń Grodzisk Maz. - Legia II Warszawa [Grodzisk Maz., Al. Mokronoskich 4]

25.07 g. 11:30 Legia U18 - Ożarowianka Ożarów Maz. [Książenice, ul. Legionistów 3]

25.07 g. 17:00 Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg

25.07 g. 17:40 Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom[Polsat Sport]

25.07 g. 17:40 Wigry Suwałki - Zagłębie Sosnowiec [Polsat Sport]