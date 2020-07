Wybieramy Piłkarza Sezonu 2019/20

Zapraszamy do udziału w wyborach najlepszego legionisty sezonu 2019/20. W zakończonych w niedzielę rozgrywkach w barwach Legii zagrało 39 piłkarzy. Wybierać możecie spośród 35 zawodników, którzy rozegrali co najmniej 90 minut. W tym roku zapowiada się bardzo wyrównane i zacięte głosowanie, które potrwa do 5 sierpnia. W poprzednim sezonie w naszym plebiscycie zwyciężył Carlitos. Formularz do głosowania znajdziecie na stronie głównej serwisu Dotychczasowi zwycięzcy Plebiscytu LL! Sezon 1999/2000: Marek Citko Sezon 2000/2001: Marcin Mięciel Sezon 2001/2002: Cezary Kucharski Sezon 2002/2003: Stanko Svitlica Sezon 2003/2004: Artur Boruc Sezon 2004/2005: Artur Boruc Sezon 2005/2006: Łukasz Fabiański Sezon 2006/2007: Miroslav Radović Sezon 2007/2008: Roger Guerreiro Sezon 2008/2009: Jan Mucha Sezon 2009/2010: Jan Mucha Sezon 2010/2011: Miroslav Radović Sezon 2011/2012: Dusan Kuciak Sezon 2012/2013: Marek Saganowski Sezon 2013/2014: Miroslav Radović Sezon 2014/2015: Jakub Rzeźniczak Sezon 2015/2016: Nemanja Nikolić Sezon 2016/2017: Vadis Odjidja-Ofoe Sezon 2017/2018: Arkadiusz Malarz Sezon 2018/2019: Carlitos

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Polecam głosowač na Jose Kante. Mimo ze nie ma niewiadomo jakich umiejetnosci to swoim zasuwaniem nadrobił to dodatkowo po za tym jak on grał to cała druzyna zasuwała razem z nim. Takim ludziom jak on albo jedza ktory tez nie ma niewiadomo jakich umiejwtnosci naleza opaski kapitana.

Ja oddalem swoj glos na kante i byl to najlepiej oddany glos w ostatnich latach odpowiedz

kami(L)praga - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Karbownik zdecydowanie odwrucił losy meczu z łachem i mamy Mistrza wprawdzie Rosołek strzelił itp ale to potrafiło uwierzyć Vuco ze dobrze jest

Pawel - 10 minut temu, *.net.pl @kami(L)praga: co zrobil zdecydowanie Karbownik? odwrUcil??? odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Gdzie jest faken ten formularz bo nie moge znależć... odpowiedz

Władeczek - 17 minut temu, *.centertel.pl @Władeczek: władeczek znowu maciora poszła przed LG 65 cali . Nie pij tyle bo pozniej takie efekty są ! odpowiedz

OBOP - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jarosław Jarosław odpowiedz

Valerian - 2 godziny temu, *.orange.pl Gvilia! odpowiedz

klb - 3 godziny temu, *.tpnet.pl proste że jędza odpowiedz

Pamietajacy Lucjana i Kazika na boisku - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Po co tyle szydery, obrażania,pogardy, nienawiści wobec legionistów skoro grali u nas to szacun im. Patrzmy na świat normalnie jesteśmy mistrzami Polski, młodzież też dobija się do drużyny wierzymy w naszych i im kibicujmy na dobre i złe. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.master.pl Sandro Kulenović !!! odpowiedz

Kruszankin do Cyzia cudowna akcja! - 3 godziny temu, *.chello.pl Agra, Kulenovic czy Włodarczyk - ciężki wybór.

Autor - 2 godziny temu, *.master.pl @Kruszankin do Cyzia cudowna akcja!: Kulenović !! odpowiedz

Pawciu - 4 godziny temu, *.net.pl Marek Citko - do dzisiaj sie zastanawiam nad jego fenomenem jednego dobrego sezonu a juz tym bardziej jego gry w Legii... odpowiedz

Hg - 4 godziny temu, *.ap-media.pl 4 ostatnich zwycięzców w następnym sezonie odchodziło z Legii, odpowiedz

Szmu(L)ki - 4 godziny temu, *.inetia.pl Piękne jest to, że 3 piłkarzy z grona zwycięzców dalej jest związanych z Legią.

