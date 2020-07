Wyniki sondy: Najbardziej potrzebny napastnik i bramkarz

Na początku lipca uruchomiliśmy sondę, w której pytaliśmy was o to na jakiej pozycji Legia potrzebuje wzmocnień. Sporo część osób najchętniej zaznaczyłaby opcję "na wszystkich", ale zmusiliśmy Was do dokonania wyboru. Aż 85 procent z ponad 7 tysięcy głosów zebrały opcje napastnik i bramkarz. Najwięcej kibiców chce, by na Łazienkowską trafił atakujący - 52% głosów. Za sprowadzeniem zastępcy Radosława Majeckiego jako największym priorytetem transferowym głosowało 33% osób.

TranferyRealne - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Za darmo, tacy którzy podnieśliby poziom Legii o kilka pięter:

Djordje Despotovic

Angel Gomes

Malang Sarr





xax121 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Vuko poukladal sprawy ale nic wielkiego ten zespol nie pokazuje. Pewnego poziomu ten trener nie przeskoczy.

Minus bo uparty, odpalil Carlitosa, upoieral się przy Kule, przegral puchary, przegral PP. Ilość porazek w tym sezonie też spora.

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.247.91 Wyniki odzwierciedlają przeciętną wiedzę kibiców na temat piłki nożnej. Najważniejsze, żeby miał kto bramki strzelać (napastnik) i żeby było na zero z tyłu (bramkarz), a to co się dzieje pomiędzy, to już mało kto ogarnia ;-)

775 - 1 godzinę temu, *.orange.pl @vadisodjidjiaofoe: Tylko na to co się dzieje pomiędzy, jak to ująłeś, Legia ma zawodników którzy potrafią zagrać na jakimś w miarę znośnym poziomie jeśli chodzi o potrzeby naszej ligi. Na atak i bramkę nie mamy tak naprawdę nikogo kto zagwarantowałby w miarę stabilne występy. Dosyć często widać, że zawiązuje się jakaś akcja po stronie Legii, ale nikt tego nie wykańcza. Podobnie jest z bramkarzem, Cierzniak może daje radę w pojedynczych występach, ale czy fizycznie wytrzyma chociaż jedną rundę? Także nie oskarżanym głosujących o niewiedzę tylko doceniłbym wyniki ankiety jako trzeźwe spojrzenie na sytuację kadrową.

vadisodjidjiaofoe - 16 minut temu, *.247.91 @775: Pekhart może sporo strzelać, ale potrzeba kogoś, kto będzie mu dostarczał piłkę precyzyjnie na głowę (skrzydłowego). Taką ma charakterystykę. Wysoki gość polu karnym ma handicap przy grze głową. Pekhart to potrafi. Najlepiej te podania wychodzą Gvilii, ale musi być tego dużo więcej.



atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Jorge Felix, Bohar, Lourency(z gil vicente).

