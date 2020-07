Statystyczne podsumowanie sezonu 2019/2020

Zapraszamy na nasze statystyczne podsumowanie dotychczasowych meczów Legii Warszawa. Poniżej prezentujemy ogrom liczb, szczegółowe wykresy, grafiki i indywidualne dorobki każdego piłkarza stołecznej drużyny, który pojawił się na boisku w sezonie 2019/2020.





Mecze Legii



28 (56%)

ZWYCIĘSTWA 10 (20%)

REMISY 12 (24%)

PORAŻKI



W tym sezonie Legia rozegrała 50 meczów, wliczając w to rozgrywki Ekstraklasy, Pucharu Polski i eliminacji Ligi Europy. 28 spotkań (56%) zakończyło się pomyśli legionistów, zobaczyliśmy 10 remisów (20%) oraz 12 porażek (24%). W zakończonym sezonie Legia rozegrała o cztery mecze więcej na wyjazdach. Przyczyniła się do tego rywalizacja w Pucharze Polski, gdzie na pięć gier piłkarze ze stolicy zawsze grali na obiekcie przeciwników.



Statystycznie podopieczni Aleksandara Vukovicia zdecydowanie lepiej radzili sobie na własnym stadionie. Przy ulicy Łazienkowskiej 3 wygrali 15 z 24 meczów, co daje 66% zwycięstw. Zanotowali także po cztery remisy i porażki. Na wyjazdach forma nie wyglądała już tak dobrze. Legioniści zakończyli sezon z 48% zwycięstw, a także dwukrotnie większą liczbą porażek niż u siebie.



Najwyższym zwycięstwem było oczywiście pokonanie u siebie Wisły Kraków 7-0, chociaż nie można również zapominać o takich zwycięstwach jak 4-0 z Koroną, 4-0 z Jagiellonią, 5-1 z Górnikiem i 5-1 z Arką. Te spotkania na pewno zapadły kibicom w pamięć. Jeśli chodzi o wysokie porażki, to Legia poniosła tylko jedną i to niedawno, kiedy została wyraźnie zdominowana przez Cracovii (0-3) w półfinałowym starciu Pucharu Polski.







Ekstraklasa



W tym sezonie ligowym Legia nie miała sobie w lidze równych, chociaż początkowo nic nie zapowiadało tak szczęśliwego zakończenia. Przyszli mistrzowie Polski rozpoczęli rozgrywki bardzo słabo, gromadząc po pierwszych czterech kolejkach zaledwie 4 punkty (bilans: 1-1-2). Z biegiem czasu "Wojskowi" rozpoczęli marsz w górę tabeli aż wreszcie po 14. kolejce zajęli miejsce na szczycie. Utrzymali je jednak zaledwie jedną kolejkę, kiedy po porażce z Pogonią spadli na czwartą lokatę. Mimo wszystko po 19. kolejce ponownie wskoczyli pozycję lidera i nie wypuścili z rąk przez kolejne siedem miesięcy.



Grę w Ekstraklasie w sezonie 2019/20 Legia zakończyła z bilansem 21-6-10. Liczba dziesięciu przegranych może wyglądać nieco niepokojąco. Przez ostatnie dziesięć lat podobny wynik zobaczyliśmy tylko dwukrotnie. Miało to miejsce w sezonach 2017/18 i 2010/11, kiedy legioniści dali się pokonać 11 razy. Tutaj warto jednak dodać, że w tym drugim sezonie taki wynik legioniści zanotowali po rozegranych 30 kolejkach (wówczas nie było jeszcze ligowej reformy).



W bramce Legii w trakcie sezonu wystąpiło trzech bramkarzy - Radosław Majecki, Radosław Cierzniak oraz Wojciech Muzyk. Podstawowym był ten pierwszy. 20-latek w tym sezonie zagrał dla Legii w 41 meczach, zachowując w nich 19 razy czyste konto i kapitulując 32 razy. Cierzniak był głównie rezerwowym, ale w końcówce sezonu udanie zastąpił Majeckiego między słupkami (6 meczów, 4 puszczonych strzałów, 4 razy czyste konto). Muzyk zagrał w pierwszej drużynie trzy mecze (2x PP, 1x liga). Skapitulował w tych spotkaniach sześć razy.



Miejsce w tabeli po poszczególnych kolejkach:





Ogółem

Liczba meczów: 37 (21-6-10)

Bramki: 70-35

Średnia pkt na mecz: 1,86

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,89/0,95



U siebie

Liczba meczów: 19 (13-2-4)

Bramki: 48-16

Średnia pkt na mecz: 2,16

Gole strzelone/stracone na mecz: 2,53/0,84



Na wyjeździe

Liczba meczów: 18 (8-4-6)

Bramki: 22-19

Średnia pkt na mecz: 1,56

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,22/1,06



W szczegółowych statystykach meczów rozgrywanych u siebie oraz na wyjeździe jeszcze mocniej widać dysproporcję formy piłkarzy. Pomijając fakt, że na Łazienkowskiej legioniści zdobywali średnio aż o 0,6 punkta więcej, należy zwrócić uwagę na liczbę strzelanych goli. U siebie legioniści średnio zdobywali aż 2,53 bramki, podczas gdy na wyjazdach było to zaledwie 1,22.



Duża różnica w grze u siebie i na wyjazdach wynika także z ustawienia przeciwnika. Większość drużyn, która przyjeżdża do Warszawy, skupia się głównie na obronie i rzadko kiedy decyduje się na ataki. Wówczas gospodarze muszą najczęściej poczekać do pierwszej bramki, aby potem doprowadzić spotkanie do szczęśliwego końca. Inaczej sprawy mają się w innych miastach Polski. Gdy Legia jest gościem, gospodarze chcą utrzeć im nosa i z dobrej strony zaprezentować się przed własnymi kibicami. Nie mając nic do stracenia atakują dużo śmielej, co daje im więcej okazji do zdobycia bramki.



Puchar Polski



W tym sezonie Legia nie zagrała żadnego meczu Pucharu Polski na własnym stadionie. Na pięć rozegranych spotkań tylko raz rywalizowała z drużyną z tego samego szczebla rozgrywkowego (Cracovia) i od razu zakończyło się to porażką warszawskiego zespołu. Przed odpadnięciem w półfinale legioniści dwukrotnie rywalizowali z pierwszoligowcami (Puszcza Niepołomice, Miedź Legnica) i drugoligowcami (Widzew Łódź, Górnik Łęczna).



Liczba meczów: 5 (4-0-1)

Bramki: 9-6

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,8/1,2

Liga Europy



Start w eliminacjach Ligi Europy po raz kolejny zakończył się niepowodzeniem. Z ośmiu rozegranych meczów legioniści wygrali trzykrotnie i zanotowali tylko jedną przegraną, która jednak w ogólnym rozrachunku okazała się kluczowa. To właśnie po wyjazdowej porażce z Rangers FC w ostatniej rundzie eliminacyjnej pożegnali się z marzeniami o grze w fazie grupowej. Co ciekawe, bramka stracona tamtego wieczoru była pierwszą straconą we wszystkich dotychczasowych spotkaniach eliminacyjnych Ligi Europy w sezonie 2019/20.



Ogółem Legia w 8 meczach wypracowała bilans bramkowy 6-1. Wygrała z Europa FC (3-0), KuPS (1-0) i Atromitosem (2-0), zremisowała bezbramkowo z Europa FC, KuPS, Atromitos, Rangers i przegrała wspomniane wcześniej spotkanie z Rangers (0-1).





Ogółem

Liczba meczów: 8 (3-4-1)

Bramki: 6-1

Średnia pkt na mecz: 1,63

Gole strzelone/stracone na mecz: 0,75/0,13



U siebie

Liczba meczów: 4 (2-2-0)

Bramki: 4-0

Gole strzelone/stracone na mecz: 1/0



Na wyjeździe

Liczba meczów: 4 (1-2-1)

Bramki: 2-1

Gole strzelone/stracone na mecz: 0,5/0,25



Najskuteczniejszym piłkarzem w eliminacjach był Carlitos, który dwukrotnie pokonał bramkarza Europa FC. Po jednym trafieniu zanotowali z kolei Sandro Kulenović, Paweł Stolarski, Walerian Gwilia i Mateusz Wieteska.



Gole strzelone i stracone

Legia strzeliła w zakończonym sezonie 85 goli, z czego 76 padło z obrębu pola karnego, a 9 z dystansu (spoza szesnastki). Ostatni raz zza pola karnego legioniści zdobyli bramkę 26 maja, kiedy Walerian Gwilia pokonał bramkarza Miedzi Legnica. Piłkarze Legii 18 razy wpisali się na listę strzelców po stałych fragmentach gry (21% wszystkich bramek) - z czego tylko cztery razy gol padł w wyniku bezpośredniego strzału, ale miało to miejsce nie po rzutach wolnych, lecz rzutach karnych. Skutecznymi wykonawcami okazali się wówczas Niezgoda (3x karny) i Antolić (1x karny).



20 razy legioniści zdobyli bramki po strzałach głową. Najlepsi w powietrzu okazali się być Niezgoda i Kante, którzy w ten sposób cztery razy pokonywali golkiperów przeciwników.



Gole: z akcji z główki ze stałych fragmentów gry samobójcze



















Gole strzelane i tracone w przedziale czasowym













Najlepsi strzelcy:

14 - Jarosław Niezgoda

13 - Jose Kante

11 - Walerian Gwilia

7 - Paweł Wszołek

5 - Luquinhas, Tomas Pekhart

4 - Arvydas Novikovas

3 - Mateusz Cholewiak, Maciej Rosołek, Mateusz Wieteska, Domagoj Antolić

2 - Carlitos, Sandro Kulenović, Igor Lewczuk

1 - Dominik Nagy, Vamara Sanogo, Paweł Stolarski, Marko Vesović, Damian Warchoł



Gole samobójcze:

1 - Paweł Bochniewicz, Adam Marciniak, Tomas Prikryl



Asystenci:

9 - Paweł Wszołek

8 - Walerian Gwilia, Luquinhas

7 - Domagoj Antolić, Michał Karbownik, Marko Vesović

5 - Jose Kante

3 - Arvydas Novikovas

2 - Jarosław Niezgoda

1 - Andre Martins, Mateusz Cholewiak, Luis Rocha, Dominik Nagy, Tomas Pekhart, William Remy, Bartosz Slisz, Paweł Stolarski, Artur Jędrzejczyk



Kluczowe podania:

6 - Michał Karbownik

5 - Paweł Wszołek

3 - Domagoj Antolić, Walerian Gwilia

2 - Luquinhas, Arvydas Novikovas

1 - Cafu, Jose Kante, Jarosław Niezgoda, Paweł Stolarski, Marko Vesović







Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2019/20 (Ekstraklasa, Liga Europy, Puchar Polski)