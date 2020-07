30 kolejek w Ekstraklasie w sezonie 2020/21

Komentarze (5)

Rytm - 34 minuty temu, *.centertel.pl Boniek to jednak nie ma mózgu. Tak to nie widział możliwości 5 zmian w meczu, a teraz już tak będzie. To jest po prostu buc, który dorwał się do koryta. Zero myślenia. odpowiedz

Darek - 59 minut temu, *.t-ipconnect.de W końcu normalność jak w najlepszych ligach w europie.Mecz i rewanż.Ciekawe jak długo?

Za 2 lata znowu jakiś baran będzie chciał zabłysnąć i znowu zacznie się kombinowanie. odpowiedz

FI(L)IP - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Dobrze, że w sprawie zmian poszli po rozum do głowy i dodali dwie. odpowiedz

Kibic L - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Będą wyjazdy? odpowiedz

W - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kibic L: Myślę że zaraz znowu będą puste stadiony.... Wystarczy zobaczyć co się dzieje odpowiedz

