31 milionów dla Legii z Ekstraklasy

Najwyższą w historii kwotę 225 mln zł Ekstraklasa SA wypłaci klubom za sezon 2019/20. To o ponad 45% więcej niż w ubiegłym, wówczas rekordowym sezonie. Aż 31,3 mln zł otrzyma Legia Warszawa jako mistrz Polski. To niemal dwukrotny wzrost wobec poprzedniego roku, kiedy za drugie miejsce w tabeli stołeczny klub otrzymał 15,89 mln zł. Na tę kwotę składają się: 12,6 mln - top 4 6,19 mln - stała kwota 5,49 mln - ranking historyczny 4,94 mln - wynik sportowy 2,08 mln - Pro Junior System Znaczące wzrosty przekazywanych środków trafią też w tym roku do pozostałych pucharowiczów. Uplasowany na drugim miejscu w tabeli Lech Poznań otrzyma 26,45 mln zł, zaś Piast Gliwie z trzeciej pozycji niemal 20,9 mln zł, czyli o 5,66 mln zł więcej niż rok wcześniej za tytuł mistrzowski. Zdobywcy Pucharu Polski Ekstraklasa wypłaci dodatkowo 3,15 mln zł. Suma ta przypadnie – zależnie od ostatecznego wyniku – Lechii Gdańsk lub Cracovii. Wypłaty z Ekstraklasy SA na rzecz klubów za sezon 2019/20:

Komentarze (28)

+ dodaj komentarz

dodaj

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Porownajmy sobie pieniadze z praw telewizyjnych



Legia mistrz Polski 2020 - ponad 7 mln euro



huddersfield - 20 miejsce sprzed roku - spadek - 96 mln funtow

fulham - 19 miejsce sprzed roku - spadek - 101 mln funtow

cardiff - 18 miejsce sprzed roku - spadek - 102 mln funtow



czy narzekanie na poziom ekstraklasy ma tu jakikolwiek sens? Kluby angielskie nie szkola wiekszosci swoich pilkarzy tylko podkupuja innym. Wychowankow to tam jak na lekarstwo, odpowiedz

kami(L)praga - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @atmosferic: o czym ty piszesz nawet spadkowicz dostaje kase arka korona lks po 6milionw złotych ma gwarantowane twoi spadkowicze maja po 50 milionów funtów gwarantowane co ty porównujesz ??? nasza lige do Angielskiej do tego reszta rubryk sponsorzy itd nie porównuj naszej ligi do innych bo by tam sie bawic trzeba miec kase unas narazie niema kasy nasz klub przejeli D,M I B,L wygenerowali zyski i odkupili klub od iti nastepnie D.M splacił BL i Wedzel teraz Akademia dozuca koszta jak sie pomylisz zatrudnisz nie odpowiednich ludzi to ponosisz gigantyczne koszta i nie ponosi ich właściciel tylko klub sam w sobie musi odpracowac pomyłki zarzadu sprzedawac zawodników zmniejszac pensie by łatac dziury finansowe jako ze jestes z gimbazy zrozum robimy 3 kroki do przodu 2 w tył teraz jest stabilizacja jak bysmy weszli do euro pucharów plus sprzedac 2 zawodników wyszli bysmy na prosta wiec pozostaje umacniac pierwsza 11 odpowiedz

kami(L)praga - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Legia ma deficyt w wysokosci -100 milionow złotych który ma spłacic do 2024 roku + 40 baniek pożyczki od D.M wiec 31 banki idzie na 1 z 3 rat z transferów i od sponsorów stac nas na małe transfery i na utrzymanie klubu inaczej mówiąc jeszcze 2 lata biedy chyba że wejdziemy do euro pucharów Karbownik pójdzie za 10 baniek Rosołek odpali kolejne 10 euro Śliz i Mosór też po 10 euro bedziemy mieli kase na długi i na transfery tylko trzeba pamietac ze wydajac 2-3 miliony na transfer nie zawsze bedzie to udany transfer i kaske mozna szybko stracić kwestia byśmy ja mieli i nie musieli sprzedawac a zawodników jak ściagać to doświadczonych ogranych w LM lub w silnym klubie w którym był wiodaca postacia by młodzi mieli od kogo sie uczyć odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl @kami(L)praga: Pytanie skad masz takie informacje? Czy nie podsunela ci ich czasem ciocia wyobraznia? 140 milionow dlugu to jest duzo. Jednak podejzewam ze po prostu najzwyczajniej w swiecie mowiac kolokwialnie PIERDOLISZ GLUPOTY. odpowiedz

kami(L)praga - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @atmosferic: poczytaj doinformuj sie wszystko jest w internecie raporty przychodów i wydatków zadłuzenie klubu jakie było nie słyszałeś ze Legia była pod nadzorem finansowym ??? itd myślisz ze romeo juzak i jego zaciag za darmo pracowali i odeszli rikardo sa pinto tez ?? ich zaciag piłkarzy gigantyczne pesje piłkarzy transfery brak gry w europie i powstał deficyt ale jak jesteś tepy nie chce ci sie sprawdzic to nie spinaj sie bo ci oczami wyjdzie ... 140 milionow mało ??? mozesz se kupic kilka klubow z ekstra klasy lub łacha poznan jeszcze ci zostanie bedziesz prezesem i bedziesz mógł sie madrzyć odpowiedz

Werten - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @kami(L)praga: Skąd takie wydatki, że przy takich dochodach z transferów mamy taki dług? To jakieś kuriozum. Powinniśmy być na plusie - i to dużym! Mioduski przejada pieniądze i to grubo. Niech się lepiej zajmie bilansowaniem budżetu i drastycznym obcięciem wydatków, bo to jakaś kpina jest, zeby w takim klubie jak Legia jechać na minusie. Nawet transfery nic nie dadzą, bo te pieniądze, które zarobimy Darek będzie przejadać na głupoty i źle zbilansowany budżet. odpowiedz

kami(L)praga - 19 minut temu, *.vectranet.pl @Werten: odprawa dla Jacka Magiery romeo juzak zaciag chorwacki sa pinto zaciag portugalski (zaciagi to też nie udane transfery klub te pomyłki musi odpracowac a brak gry w euro pucharach oznacza sprzedaż piłkarzy bo utrzymanie klubu to 70-80 milionow + premie za osiagnieciawcześniej mielismy wieksze wydatki około 120 milionow zl rocznie ekstraklapa za mistrza daje jak widac max 30 baniek 20 z biletow z 20 z innych zrudeł i tak w kółko w tym sezonie mamy zysk bo Vuco zrobił pożadki ale zwolnienie trenera kombinowanie z nastepnym to znów 3 kroki do tyłu zrobimy mamy rok z 16 milionami euro na plusie oby nie kombinowali bo pomyłki D.M kosztuja klub brakiem rozwoju odpowiedz

M@c - 4 godziny temu, *.chello.pl Kasa na pokrycie wydatków się przyda:) odpowiedz

ADAMOWICZ ALE NIE PAWEŁ - 5 godzin temu, *.centertel.pl Zaraz się ta kasa rozplynie albo już się rozplynela odpowiedz

kaktus - 3 godziny temu, *.com.pl @ADAMOWICZ ALE NIE PAWEŁ:

Tej kasy już dawno nie ma. Ona była już uwzględniona w budżecie.

Niesyty poziom wydatków na pensje piłkarzy Legii jest tak duży, że co roku Legia musi sprzedawać za dobrą kasę jednego zawodnika (20-30 mln pln). W poprzednich latach, po za kasą ze sprzedaży zawodników w budżecie uwzględniało się także kasę z europejskich pucharów, więc jak Legia grała w fazie grupowej to wychodziła na zero, jak awansowała dalej do były jakieś ekstra pieniądze, a jak w ostatnich latach nie grała w pucharach to co roku była dziura w budżecie.

Jedyne rozwiązanie to płacić mniej zawodnikom, lub zapisać w umowach z nimi, że jak Legia awansuje to fazy grupowej to ich pensje wzrosną o np. 20% odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com Kasa naprawde przyzwoita, bardzo sie przyda i cieszy ze PZPN tak zasila nie tylko Legie ale i inne kluby. Napewno jest to potrzebne.

Zadziwia mnie natomiast jeden fakt. Sporo forumowiczow juz sie slini zaciera rece ze niby jakie to teraz beda transfery i ze kasa to i tamto. Jakos nikt, wlacznie z redakcja, nie zadal bardzo istotnego pytania. Ile pieniedzy Legia stracila po przez dluga przymusowa przerwe w rozgrywkach? Plus ile kasy stracila grajac/dogrywajac przy pustych i pol pustych trybunach?

Te kolosalne straty niestety ale zbalansuja zwyzki otrzymane od PZPN. Najwazniejsze zeby Miodek tych pieniedzy nie roztrwonil na glupie transfery ala Kuciak, czy ten rumun z 4 bramkami, albo, jak ktos juz trafnie napisal, na nowych dyrektorow i zarzadcow. odpowiedz

SEBO(L) - 6 godzin temu, *.centertel.pl Dzięki tym pieniądzom kilkuletnie marzenia o Alibec'u mogą się spełnić,bo to nieprawda, że on się starzeje! odpowiedz

kami(L)praga - 6 godzin temu, *.vectranet.pl sezon na plus oby nie było pomyłek transferowych to bedzie dobrze a jak wejdziemy do pucharow plus sprzedaż Karbo i jeszcze z 2 w zimie to może za rok wyjdzie Legia na zero z deficytem wiec jeszcze z 2 lata sie pomeczymy nim jakiś fajny transfer do klubu zobaczymy (a z 3-4 lata i liga mistrzow oczywicie jak przytrzymamy produkt z Akademi masakra ile to jeszcze oczekiwania by coś osiagnac :/) odpowiedz

SEBO(L) - 6 godzin temu, *.centertel.pl @kami(L)praga: wg sport.pl Legia zainteresowana napastnikiem Dinama Zagrzeb Gavranoviciem- ostatni sezon: 19 meczów, 4 gole i 1 asysta... Zawodnik bez obowiązującego kontraktu.Tego typu "wzmocnienia" będą... odpowiedz

kami(L)praga - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @SEBO(L): masakra nawet mi sie nie chce myślec o tym ze zaraz bedzie kulenovic 2 oby robili wszystko z głowa bo nawet jak sie gdzieś pomylilem w liczeniu koszta wzrosły to i tak 4-5 milionow euro na transfery jeszcze zostaje tylko jak beda brac ogórki to kadry nie wzmocnimy a uzupełnimy a naprawde mozna wzmocnic kadre za ta kase 2--3 zawodnikami i z 2 wypozyczyć w czasie pandemi i z mozliwościa gry w euro pucharach zawodnik chetnie przyszedł by sie sprawdzic i pograc jak u siebie w klubiku nie gra i nie łapie sie do składu kluby szukaja kogoś kto wypożyczy ich grajka bo pandemia dopadła wszystkich i budżety trzeba domknać uszczuplić wydatki ze wzgledu na przychody kierunek francja belgia holandia najciekawsze i tam kluby najwieksze straty poniosły odpowiedz

kami(L)praga - 7 godzin temu, *.vectranet.pl 90.44.. mln zł z transferów + 31.3 mln zł z ekstraklapy i my nadal biedni jesteśmy pisze w ramach całego roku (Szymanski 5.5 euro Majecki 7.0 euro Niezgoda 3,6euro carlitos kulenowić 3,6 euro ) minus transfery ŚLIZA I Cholewiaka 100 milionów na czysto plus bilety karnety sponsorzy Legia osiagnie budżet przychodu około 150 mln utrzymanie klubu premie zawodników -70 mln czyli na koncie klubowym 80 milionow pln na czysto wiec na chwile obecna stać nas na jakieś wzmocnienia ciekawe jaka cześc pujdzie na zadłużenie ktore mamy w wysokosci 140 mln pln no ale jak by nie było do 2024 roku mamy czas jednym słowem bida z nedza :/ moze kolejny rok bedzie LEPSZY :/ NO ALE zysk 16 mil euro wiec na długi 10 mlneuro 6 baniek euro na wzmocnienia 3 fajnych grajków mozna kupic ciekawe jak przedstawia ten sezon experci mozliwe ze jescze jakieś środki obce wzrosły :/po otwarciu akademi nowe kontrakty dla trenerow itp odpowiedz

FI(L)IP - 7 godzin temu, *.amazonaws.com Nie żebym narzekał, ale dziwię się, że mamy za juniorów więcej niż Lech, który grał nimi najwięcej w lidze. odpowiedz

kami(L)praga - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @FI(L)IP:marchwinski moder reszta poznaniakow to nie juniorzy teraz na koniec sezonu sie jeszcze jakieś pojawiły nowe postacie u nas cały sezon grał Karbownik i Majecki wiec suma sumaru na to samo wychodzi a to ze grali wychowankami pochodzacymi z amica wronki to tak jak my byśmy grali Kopczyńskim Furmanem Łukasikiem Wolskim Witeska gramy wiec powrót tych zawodnikow też by oznaczało ze Legia gra wychowankami po prostu amica poznan tak produkuje wychowankow ze nadaja sie do gry w wieku 20-24 lat co unas niebawem sie zmieni i zaczniemy grac 17-20 latkami bo mamy lepsze warunki i mozliwosci a przy kuchence nieda sie nauczyć wszystkiego odpowiedz

Czaro - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Czemu za PJS tylko 2,08 mln jak za 1 miejsce jest 3mln? odpowiedz

DD - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Czaro: To jest tylko wypłata od Ekstraklasy SA. Ona daje do całej puli PJS 5,6 mln, a PZPN dokłada 2,5 mln. Tak więc od PZPN jeszcze Legia dostanie ten brakujący 1 mln za PJS. odpowiedz

atmosferic - 8 godzin temu, *.orange.pl 31 mln zlotych - to jest nieco ponad 7 mln euro - to sa smieszne pieniadze, jak za 1 zawodnika najdrozszego dostalismy 7... i to dostal mistrz, jakie ochlapy zatem dostala reszta. Jak my mamy rownac do nawet srednich zespolow z europy? To niemozliwe. odpowiedz

Tomek - 7 godzin temu, *.113.189 @atmosferic: Do czego Ty chcesz równać? Przecież za Mioduskiego nie było i nie będzie fazy grupowej pucharów więc te pieniądze są adekwatne do poziomu Legii odpowiedz

kami(L)praga - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Tomek: Legia wychodzi na prosta pierw zyski szły na spłate iti potem na BL i Wedzel oby nie było kolejnego wspólnika jeżeli już to inwestor co kupi nam dobrych graczy byśmy mogli grać w europie a on zarobi na sprzedaży ich co w dzisiejszych czasach może być cieżkie na mało atrakcyjna lige i gdy posiadamy akademie raczej nie realne odpowiedz

H W - 3 godziny temu, *.orange.pl @Tomek: zostan prezesem Legii i wydaj wiecej pieniedzy swoich odpowiedz

L - 8 godzin temu, *.chello.pl Czyli będzie na zatrudnienie nowych dyrektorów tak niezbędnych Panu Prezesowi odpowiedz

odp - 5 godzin temu, *.plus.pl @L: albo podwyżki dla rady nadzorczej (żona) odpowiedz

Sebo(L) - 8 godzin temu, *.master.pl no więc jest niemal 7 baniek ojro na koncie bankowym Legii. Jeśli choć część tej kwoty nie zostanie przeznaczona na kupno nowego/wych zawodnika/ów to ja nie mam już więcej nic do powiedzenia.Szanuję Mioduskiego co osiągnął na krajowym podwórku ale w Europie nie ździałał jeszcze nic ,a bez konkretnych wzmocnień,za które trzeba zapłacić dalej będziemy stać w tym samym miejscu w jakim jesteśmy.Nie oszukujmy się,na dziś potrzebnych jest 4-5 wzmocnień,a nie uzupełnień kadry zawodnikami przygarniętych za darmo.Mioduski jako biznesmen powinien dobrze wiedzieć,że bez wkładu nie ma zysku.Za darmo to teraz w mordę nawet się nie dostaje... odpowiedz

Pablo33 - 8 godzin temu, *.ziggo.nl Czy orientuje się ktoś na jakiej podstawie przeliczane są punkty historyczne klubom, które przez ostatnie 5 lat nie występowały w europejskich pucharach? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.