W sezonie 2019/20 nie było w zespole Legii zawodnika, który zdominowałby klasyfikację kanadyjską. Ostatecznie najwięcej punktów zdobył Walerian Gwilia , a tuż za nim uplasował się Jose Kante . Na trzeciej pozycji ex aequo znaleźli się Jarosław Niezgoda (najskuteczniejszy zawodniki drużyny, 14 goli) i Paweł Wszołek (najlepszy asystent, 9). Bilans sezonu 2019/20 50 meczów: 28 zwycięstw - 10 remisów - 12 porażek, bramki: 85-42 76 bramek legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 20 padło po strzałach z główki. 67 to gole z akcji, 14 po rozegraniu stałego fragmentu gry i 4 bezpośrednio z rzutów karnych. Najczęściej Legia strzelała w pierwszym kwadransie drugiej połowy - aż 21 trafień. W tym samym okresie również najwięcej traci - 11 goli przeciwników. Najmniej bramek traci w pierwszym kwadransie spotkania - między 1-15 minutą tylko czterokrotnie rywale zdołali pokonać bramkarza stołecznej drużyny. Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 26,12 l. Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2019/20 (Ekstraklasa, Liga Europy, Puchar Polski)

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Warszawiak1234 - 27 minut temu, *.chello.pl Generalnie Gvilia, Luqi, Veso, Kante (juz dajcie mu spokoj), Veso, Antolic. Nie wiem co sie stalo z Martinsem na wiosne?? Przeslal grac. Bohaterem bezsprzecznie jest Niezgoda. Gral polowe tego co inni ale i tak nastrzelal jak dziki. Wyroznic trzeba Karbownika, Majeckiego i Rosolka. Na szacunek zasluguja Jedza i Lewczuk. Nagroda pocieszenia dla Novikovasa za checi. Stolarskiemu zyczymy zdrowia bo talent ma. Vuko jak ja Ciebie lubie!! odpowiedz

Dossa Junior - 53 minuty temu, *.chello.pl Największe rozczarowanie sezonu: Martins. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Niezgody nie ma w klubie od pół roku a został najskuteczniejszym piłkarzem Legii.

Do tego z ligi odchodzi król i vice król strzelców.Widać że liga rośnie w siłę. odpowiedz

Lolo Ferrari - 3 godziny temu, *.riz.pl 4 max, przypominam jest MP, nie ma PP i nie było awansu do LE... odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.net.pl Gdyby Kante byl zdrowy to jestem pewien ze spokojnie by wygral ta klasyfikacje i .. nie musial by kopac koszulki odpowiedz

adz - 4 godziny temu, *.jmdi.pl droga redakcjo - fajnie by było żebyście podawali jaka wychodzi średnia ocena. (suma [głos * ocena]) / ilość głosów odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 3 godziny temu, *.legionisci.com @adz: podamy na zakończenie sondy w osobnym newsie. odpowiedz

Pablo - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Według statystyk najlepszy Warchoł a najgorszy Jędrzejczyk :) odpowiedz

eL - 5 godzin temu, *.centertel.pl Jak dla mnie to Luquinhas i Lewczuk byli najlepsi. Gwillia ma niezłe statystyki, ale co drugi mecz przeciętny. odpowiedz

Pablo33 - 5 godzin temu, *.ziggo.nl Najlepszy piłkarz jak dla mnie Igor Lewczuk. Praktycznie cały sezon na najwyższym poziomie, pewny w defensywie, zrobił robotę. odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com Zaglosowalem na pilkarza sezonu. A tam, o dziwo, Tomek Jodlowiec! Ciekawy jestem ile on dostanie glosow :-) odpowiedz

Raf - 6 godzin temu, *.centertel.pl Moim zdaniem Kante piłkarzem sezonu. Jak by grał w tylu meczach co Gvilia to by był daleko za nim. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.