W najbliższy czwartek, 23 lipca o godzinie 20:00, w Katedrze Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła na warszawskiej Pradze, odbędzie się coroczna msza z okazji zakończenia sezonu ligowego. Jak co roku przewodniczył jej będzie ksiądz proboszcz Bogusław Kowalski - kibic i były piłkarz rezerw naszego klubu. Zapraszamy do katedry św. Floriana przy ulicy Floriańskiej 3.

(L) jak Legia - 4 godziny temu, *.chello.pl Bóg honor ojczyzna odpowiedz

Lfan - 5 godzin temu, *.chello.pl Msza Święta piszemy od dużej litery ;) odpowiedz

Lfan - 5 godzin temu, *.chello.pl I słusznie! Legia Warszawa na zawsze prawa! odpowiedz

