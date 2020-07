Nowy szkoleniowiec siatkarzy Legii

Znamy już nazwisko nowego trenera siatkarzy Legii Warszawa. W sezonie 2020/2021 drużynę „Wojskowych” poprowadzi Mateusz Mielnik , który w ostatnim czasie piastował funkcję drugiego szkoleniowca zespołu Ślepska Suwałki, występującego na parkietach PlusLigi. Mielnik jako pierwszy trener wprowadził suwalski klub do najwyższej klasy rozgrywkowej, zwyciężając pierwszą ligę w sezonie 2018/2019. 34-latek związał swoją dotychczasową karierę zawodową m.in. z następującymi drużynami: Wandą Kraków, BBTS Bielsko-Biała, AZS Częstochowa, NET Ostrołęka czy wspomnianym Ślepskiem Suwałki.

