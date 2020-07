Koniec wypożyczenia Kwietniewskiego

Środa, 22 lipca 2020 r. 15:15 Woytek

Wraz z końcem lipca wygasa umowa wypożyczenia Mikołaja Kwietniewskiego z Legii do Wisły Płock i zawodnik wróci do stolicy. W sezonie 2019/20 rozegrał 14 meczów w barwach "Nafciarzy" i strzelił jedną bramkę.



Umowa 21-letni Kwietniewskiego z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku.