Wybieramy najładniejszego gola sezonu

Piątek, 24 lipca 2020 r. 10:09 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W zakończonym niedawno sezonie zobaczyliśmy kilka pięknych trafień piłkarzy Legii. Wybraliśmy sześć z nich, abyście to Wy zdecydowali, którą bramkę uznamy za najładniejszy gol rozgrywek 2019/20. Precyzyjne uderzenie Waleriana Gwilii z meczu z Cracovią, a może atomowy strzał Vamary Sanogo przeciwko Arce Gdynie? Głosujcie!



Gwilia vs Miedź

Dobry odbiór piłki na połowie przeciwnika, która od razu znalazła się pod nogami Waleriana Gwilii. Pomocnik nie zastanawiał się długo i oddał na tyle mocny strzał pod poprzeczkę, że bramkarz Miedzi nie podjął nawet interwencji.







Gwilia vs Cracovia

Gruzin zrobił dokładnie to z czego jest znany. Fantastycznie przymierzył zza pola karnego w kierunku dalszego słupka, precyzyjnie pakując piłkę w siatce. Podobnych goli dla Legii Gwilia zdobył już kilka.







Kante vs ŁKS

Napastnik otrzymał piłkę w środku pola. Przebiegł z nią przy nodze kilkadziesiąt metrów, po czym zdecydował się na mocny strzał w kierunku bramki ŁKS-u. Arkadiusz Malarz, pomimo dużego wysiłku, nie potrafił sięgnąć futbolówki.



Kliknij w zdjęcie poniżej, aby zobaczyć gola.





fot. Mishka / Legionisci.com



Luquinhas vs Korona

Zostawienie Luquinhasowi zbyt wiele wolnego miejsca to ogromny błąd, o czym przekonali się piłkarze Korny Kielce. Brazylijczyk wykorzystał moment, w którym był nieatakowany i świetnie strzelił na bramkę przeciwnika, otwierając wynik spotkania.







Arvydas Novikovas vs Wisła

Zawodnik Legii przejął wybitą przez obrońców piłkę i nie zastanawiając się długo kopnął ją z całej siły lewą nogą. Strzał był na tyle dokładny, że bramkarz Wisły nie miał nic do powiedzenia i po raz piąty tego wieczoru musiał wyciągać futbolówkę z siatki.







Vamara Sanogo vs Arka

Sanogo dostał podanie na skraju pola karnego, zbiegł z piłką do środka i huknął lewą nogą pod poprzeczkę. Dla napastnika był to pierwszy występ od 335 dni, który od razu zakończył strzelonym golem.



Kliknij w zdjęcie poniżej, aby zobaczyć gola.





fot. Woytek / Legionisci.com





SONDA Kto jest autorem najładniejszego gola w sezonie 19/20? Walerian Gwilia vs Miedź Walerian Gwilia vs Cracovia Jose Kante vs ŁKS Luquinhas vs Korona Arvydas Novikovas vs Wisła Vamara Sanogo vs Arka