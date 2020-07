Młodzież: Legia U18 2-1 Jagiellonia w pierwszym meczu w LTC

Środa, 22 lipca 2020 r. 20:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu rozegranym w Książenicach po otwarciu ośrodka Legia Training Center juniorzy starsi Legii rozegrali na doskonale przygotowanej murawie naturalnej sparing z rówieśnikami z Jagiellonii Białystok. Wprawdzie pierwszego gola w LTC zdobyli goście za sprawą Frydrycha, jednak legioniści szybko "odczarowali" swoje nowe boisko domowe, dzięki popisowemu strzałowi Kacpra Imiołka. Wynik na 2-1 dla Legii ustalił pod koniec meczu Dawid Barnowski.



Spotkanie, choć miało stosunkowo zacięty przebieg i miało swoje ciekawe momenty, pokazało jednocześnie, że obie drużyny jeszcze zgrywają się ze sobą, także po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem. Okazje bramkowe tworzyły się nie tylko po ładnych drużynowych czy indywidualnych akcjach, ale i po błędach czy nieporozumieniach w grze obronnej. Obaj trenerzy zdecydowały się zresztą wystawić w obu połowach dwie różne jedenastki. Mimo wszystko ładnych akcji nie zabrakło, a ozdobą meczu był gol na 1-1 Kacpra Imiołka po atomowym uderzeniu z 25 metrów; lewy obrońca Legii dopadł do piłki, po wyrzucie z autu Huberta Derlatki i "zerwał pajęczynę" strzałem z półwoleja. Zarówno Legia, jak i Jagiellonia stworzyły sobie jeszcze po kilka doskonałych sytuacji bramkowych. Przed przerwą bliski zdobycia gola głową był Patryk Pierzak, zaś po przerwie - dwukrotnie Wiktor Kamiński oraz Szymon Bednarz, który nie zdołał zmieścić piłki w siatce po zamieszaniu podbramkowym. Debiutujący w Legii bramkarze: Maciej Kikolski (powrót do Legii po 3 latach gry w Legionovii i Miedzi Legnica) i wpuszczony na boisko po przerwie, pozyskany z Motoru Lublin 15-letni Jan Sobczuk, również mieli okazje do wykazania się swoimi umiejętnościami. Spotkanie uważnie obserwował nowy trener kadry Polski U-19, Maciej Stolarczyk.

W sobotę o 11:30 podopieczni Grzegorza Szoki zagrają w LTC z seniorami IV-ligowej Ożarowianki.



Sparing: Legia U18 2-1 (1-1) Jagiellonia Białystok U18

Gole:

0-1 34 min. Lucjan Frydrych (rzut karny)

1-1 41 min. Kacper Imiołek (z dystansu)

2-1 81 min. Dawid Barnowski (as. Michał Kochanowski)



Strzały (celne): Legia 15 (6) - Jagiellonia 9 (4)



Legia - I połowa: Maciej Kikolski [04] - Hubert Derlatka, Marcel Myszka, Damian Urban, Kacper Imiołek - Kacper Skwierczyński, Jerzy Munik, Ignacy Dawid, Patryk Pierzak, Bartosz Wicenciak, gr. testowany

Legia - II połowa: Jan Sobczuk [05] - Miłosz Pacek, Szymon Bednarz [04], Łukasz Rytelewski, Jakub Czajkowski - Kajetan Staniszewski, Bartosz Ślendak, Michał Kochanowski, Ivan Vidošević, Dawid Barnowski - Wiktor Kamiński [04]

Trener: Grzegorz Szoka, I trener: Filip Raczkowski; tr. bramkarzy: Grzegorz Białostocki; tr. przygotowania fizycznego: Krzysztof Mutschmann