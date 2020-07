Główny fizjoterapeuta odszedł z Legii

Wraz z końcem sezonu pracę w Legii Warszawa zakończył Paweł Bamber , który był głównym fizjoterapeutą pierwszej drużyny. Kilka miesięcy wcześniej odszedł Marcin Bator - obaj tworzyli projekt "Świadoma fizjoterapia". Bamber po ostatnim meczu otrzymał w szatni od drużyny pamiątkową koszulkę z autografami. W klubie pracował od 7 lat, w tym samym czasie pracował także z pierwszą reprezentacją Polski. "Była to ciężka decyzja ale przyszedł czas na zmiany! To był nasz ostatni sezon, w którym odpowiadaliśmy za fizjoterapię w Legii Warszawa. Po wielu latach pracy podjęliśmy decyzję o rezygnacji" - napisali na swoim Instagramie. Obecnie z pierwszą drużyną pracuje trzech fizjoterapeutów Michał Trzaskoma , Bartosz Kot i Przemysław Wielebski .

