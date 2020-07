Bartosz Łastowski nowym zawodnikiem Legii

Czwartek, 23 lipca 2020 r. 11:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja amp futbolu Legii Warszawa zakontraktowała nowego zawodnika, a jest nim najlepszy zawodnik i jednocześnie król strzelców minionego sezonu Amp Futbol Ekstraklasy, Bartosz Łastowski. Bartek ma na swoim koncie 86 meczów w reprezentacji Polski, w których zdobył 80 bramek i zanotował 31 asyst. Może się także pochwalić tytułem króla strzelców Mistrzostw Europy w roku 2017. Łastowski w minionym sezonie wywalczył tytuł mistrza Polski z drużyną Kuloodpornych Bielsko-Biała, z której trafił do Legii.



- Przejście do Legii to kolejny ważny krok w mojej karierze. To kolejne cele, wyzwania, nowe doświadczenie. Priorytetem jest zdobycie dla mnie drugiego z rzędu Mistrzostwa Polski i zagranie w ampfutbolowej Lidze Mistrzów. Chciałbym przywieźć z tej imprezy medal, najlepiej złoty - powiedział Bartosz Łastowski.



- Przyjście Bartka do drużyny Legii Warszawa oznacza dla nas duży zastrzyk jakości. Jeżeli ktoś słyszał o amp futbolu to zapewne słyszał o 'polskim Messim'. Powoli realizujemy swój plan rozwoju, to długofalowy projekt w kierunku profesjonalizacji naszego sportu. Bardzo dziękujemy naszym sponsorom i partnerom, bez nich nie moglibyśmy pozwolić sobie na takie kroki, jak pozyskanie Bartka - powiedział Mateusz Szczepaniak, trener sekcji Amp Futbolu Legii Warszawa.



Sezon 2020 rozpocznie się na początku września.