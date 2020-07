Radomiak w przypadku awansu zagra na stadionie Legii

Czwartek, 23 lipca 2020 r. 14:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Radomiak Radom zapewnił sobie grę w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy w sezonie 2020/21. Radomiak otrzymał licencję na grę w ekstraklasie 2020/21 na stadionie Legii przy ulicy Łazienkowskiej 3. Obecny stadion w Radomiu, na którym swoje mecze rozgrywa Radomiak, nie spełnia wymogów ekstraklasy (ani I ligi na najbliższy sezon), głównie pod względem mocy oświetlenia.



Budowa nowego stadion Radomiaka trwa już kilka lat i aktualnie wiadomo, że niedotrzymany zostanie ostatni oficjalny termin oddania obiektu do użytku, w styczniu 2021. Prawdopodobnie prace zostaną zakończone najwcześniej w kwietniu 2021, czyli pod koniec sezonu 2020/21. W przypadku braku awansu do ekstraklasy, Radomiak mecze I ligi rozgrywać będzie na stadionie Wisły Puławy.



Za ewentualną zmianę stadionu zastępczego (stadion Legii), Komisja Licencyjna nałoży na Radomiaka 500 tysięcy grzywny.



Radomianie sezon zasadniczy zakończą w najbliższy weekend, a już we wtorek 28 lipca rozegrają pierwszy mecz barażowy. W półfinale (jedno spotkanie), w roli gospodarza, radomianie zmierzą się z Miedzią Legnica lub Termaliką Nieciecza. W przypadku wygranej, finał (również jedno spotkanie) odbędzie się w piątek, 31 lipca. Początek rozgrywek ekstraklasy w sezonie 2020/21 zaplanowano na 21 sierpnia.