28.07: Rozkład jazdy

Dzisiaj o godzinie 17:10 w Radomiu, piłkarze Radomiaka rozegrają pierwsze spotkanie barażowe o awans do ekstraklasy z Miedzią Legnica. Zwycięzca spotkania awansuje do finału, który rozegrany zostanie już w najbliższy piątek. Mecz na stadionie przy ul. Narutowicza będzie mogło obejrzeć 2 tys. widzów. Bilety kosztują 50 złotych. Bezpośrednią transmisję z meczu przeprowadzi Polsat Sport. Rozkład jazdy: 28.07 g. 17:10 Radomiak Radom - Miedź Legnica [Polsat Sport]

LW - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Radomiak R. 2-0 Miedz L. odpowiedz

