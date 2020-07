Podsumowanie sezonu

Frekwencja: Kibice ograniczeni przez koronawirusa

Czwartek, 23 lipca 2020 r.

W sezonie 2019/20 w Warszawie odbyły się 23 spotkania. Po raz kolejny Legia nie zagrała przed własną publicznością ani razu w Pucharze Polski. Niestety epidemia koronawirusa i związane z nią zamknięcie stadionów, a następnie ograniczenie liczby widzów do 25% pojemności obiektu spowodowały, że nie możemy w sposób miarodajny porównać frekwencji do poprzedniego sezonu, tak jak to zwykle prezentowaliśmy.



Do 26. kolejki włącznie, czyli przed wprowadzeniem ograniczeń, średnia frekwencja przy Łazienkowskiej (liga+puchary) wynosiła 16 919 kibiców na mecz (na 18 rozegranych spotkań). Dla porównania w tym samym momencie sezonu 2018/19 średnia wynosiła 16 078 widzów (na 16 meczów), więc można domniemać, że ten sezon byłby lepszy od poprzedniego.





Znowu bez europejskich pucharów



Legioniści po raz trzeci nie awansowali do fazy grupowej europejskich pucharów, więc przy Łazienkowskiej tylko cztery razy emocjonowaliśmy się meczami z zagranicznymi drużynami. Najwięcej zgromadziło starcie z Rangers FC - 26 665 osób. Letnie mecze w europejskich rozgrywkach obejrzało średnio 15 370 kibiców, czyli o 3,2 tys. więcej niż rok wcześniej.





Legia magnesem dla kibiców



W Ekstraklasie mecze z udziałem Legii przyciągały na stadion największą liczbę kibiców - zarówno w meczach u siebie (średnia 14 848) jak i na wyjazdach (średnia 9835). Największa jednostkowa frekwencja była na meczu 10. kolejki Wisła Kraków - Cracovia - 33 000 kibiców.



Do 26. kolejki włącznie, czyli przed wprowadzeniem ograniczeń, średnia ligowa frekwencja przy Łazienkowskiej wynosiła 17 361 kibiców na mecz (na 14 rozegranych spotkań). Dla porównania w tym samym momencie sezonu 2018/19 średnia wynosiła 16 407 widzów (na 13 meczów).



FREKWENCJA NA WSZYSTKICH STADIONACH W EKSTRAKLASIE W SEZONIE 2019/20:



druzyna suma widzów u siebie średnia na mecz u siebie * suma widzów na stadionach rywali średnia na mecz wyjazdowy * Legia Warszawa 267 260 14 848 147 532 9 835 Wisła Kraków 219 454 13 716 130 431 7 672 Lech Poznań 222 429 13 084 138 139 8 634 Śląsk Wrocław 197 316 11 607 144 081 9 005 Górnik Zabrze 187 702 11 041 109 532 6 846 Lechia Gdańsk 153 620 9 601 123 296 7 253 Jagiellonia Białystok 129 801 8 113 129 809 7 636 Cracovia 126 804 7 925 165 495 9 735 Arka Gdynia 96 422 6 026 85 962 5 057 Korona Kielce 72 742 4 546 139 640 8 214 ŁKS Łódź 70 082 4 380 117 679 6 922 Piast Gliwice 63 191 3 717 115 579 7 224 Wisła Płock 61 549 3 621 100 990 6 312 Zagłębie Lubin 57 634 3 390 122 623 7 664 Pogoń Szczecin 47 194 3146 141 386 7 855 Raków Częstochowa 41 681 2 452 102 707 6 419

* - Do średniej nie są wliczone mecze bez udziału publiczności (4 kolejki), wliczone są natomiast mecze z ograniczoną liczbą kibiców (7 kolejek).









FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH W WARSZAWIE W SEZONIE 2019/20:



Frekwencja Przeciwnik kolejka data dzień 26 665 Rangers FC Liga Europy, 4. runda eliminacyjna 22.08.2019, 20:00 Czwartek 25 401 Lech Poznań Ekstraklasa, 12. kolejka 19.10.2019, 17:30 Sobota 20 813 Cracovia Ekstraklasa, 24. kolejka 29.02.2020, 20:00 Sobota 19 796 Lechia Gdańsk Ekstraklasa, 10. kolejka 28.09.2019, 17:30 Sobota 19 502 ŁKS Łódź Ekstraklasa, 21. kolejka 09.02.2020, 17:30 Niedziela 18 941 Piast Gliwice Ekstraklasa, 26. kolejka 08.03.2020, 17:30 Niedziela 18 670 Wisła Kraków Ekstraklasa, 13. kolejka 27.10.2019, 17:30 Niedziela 18 445 Górnik Zabrze Ekstraklasa, 15. kolejka 09.11.2019, 17:30 Sobota 17 075 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa, 23. kolejka 22.02.2020, 17:30 Sobota 15 612 Wisła Płock Ekstraklasa, 19. kolejka 14.12.2019, 20:00 Sobota 15 298 Śląsk Wrocław Ekstraklasa, 3. kolejka 04.08.2019, 17:30 Niedziela 14 119 Korona Kielce Ekstraklasa, 17. kolejka 30.11.2019, 20:00 Sobota 13 813 Atromitos Ateny Liga Europy, 3. runda eliminacyjna 08.08.2019, 21:00 Czwartek 13 285 Pogoń Szczecin Ekstraklasa, 1. kolejka 21.07.2019, 17:30 Niedziela 13 084 Raków Częstochowa Ekstraklasa, 7. kolejka 01.09.2019, 20:00 Niedziela 13 017 Zagłębie Lubin Ekstraklasa, 5. kolejka 18.08.2019, 17:30 Niedziela 10 683 Europa FC Liga Europy, 1. runda eliminacyjna 18.07.2019, 21:00 Czwartek 10 317 Kuopion Palloseura Liga Europy, 2. runda eliminacyjna 25.07.2019, 21:00 Czwartek 7 200* Cracovia Ekstraklasa, 35. kolejka 11.07.2020, 17:30 Sobota 6 232* Pogoń Szczecin Ekstraklasa, 37. kolejka 19.07.2020, 17:30 Niedziela 5 550* Piast Gliwice Ekstraklasa, 33. kolejka 27.06.2020, 17:30 Sobota 5 220* Śląsk Wrocław Ekstraklasa, 31. kolejka 21.06.2020, 17:30 Niedziela 0* Arka Gdynia Ekstraklasa, 29. kolejka 10.06.2020, 20:30 Środa SUMA WIDZÓW: 328 738 ŚREDNIA NA MECZ: 14 943**

* - Mecze bez publiczności, mecze z ograniczoną liczbą widzów do 25% pojemności obiektu.

** - Do średniej nie są wliczone mecze bez udziału publiczności.



FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII POZA WARSZAWĄ W SEZONIE 2019/20:



Frekwencja Przeciwnik kolejka data dzień 45 463 Rangers FC Liga Europy, 4. runda eliminacyjna 29.08.2019, 20:45 Czwartek 31 819 Śląsk Wrocław Ekstraklasa, 18. kolejka 08.12.2019, 17:30 Niedziela 19 308 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa, 8. kolejka 13.09.2019, 20:30 Piątek 16 724 Widzew Łódź Puchar Polski, 1/16 finału 30.10.2019, 20:30 Środa 13 055 Lechia Gdańsk Ekstraklasa, 25. kolejka 04.03.2020, 20:30 Środa 13 053 Cracovia Ekstraklasa, 9. kolejka 22.09.2019, 17:30 Niedziela 11 692 Korona Kielce Ekstraklasa, 2. kolejka 28.07.2019, 15:00 Niedziela 8 167* Lech Poznań Ekstraklasa, 34. kolejka 04.07.2020, 17:30 Sobota 7 419 Wisła Płock Ekstraklasa, 4. kolejka 18.09.2019, 18:00 Środa 7 416 Arka Gdynia Ekstraklasa, 14. kolejka 03.11.2019, 17:30 Niedziela 6 813 Piast Gliwice Ekstraklasa, 11. kolejka 06.10.2019, 17:30 Niedziela 6 063 Zagłębie Lubin Ekstraklasa, 20. kolejka 20.12.2019, 20:30 Piątek 5 747* Lechia Gdańsk Ekstraklasa, 36. kolejka 15.07.2020, 20:30 Środa 5 452 ŁKS Łódź Ekstraklasa, 6. kolejka 25.08.2019, 17:30 Niedziela 5 416 Górnik Łęczna Puchar Polski, 1/8 finału 03.12.2019, 20:45 Wtorek 4 153 Raków Częstochowa Ekstraklasa, 22. kolejka 15.02.2020, 20:00 Sobota 3 739 Pogoń Szczecin Ekstraklasa, 16. kolejka 23.11.2019, 17:30 Sobota 3 636* Jagiellonia Białystok Ekstraklasa, 32. kolejka 24.06.2020, 20:30 Środa 3 498* Cracovia Puchar Polski, 1/2 finału 07.07.2020, 20:00 Wtorek 3 200 Kuopion Palloseura Liga Europy, 2. runda eliminacyjna 01.08.2019, 18:00 Czwartek 2 019 Atromitos Ateny Liga Europy, 3. runda eliminacyjna 14.08.2019, 18:00 Środa 2 000 Puszcza Niepołomice Puchar Polski, I runda 25.09.2019, 20:30 Środa 787 Europa FC Liga Europy, 1. runda eliminacyjna 11.07.2019, 20:30 Czwartek 0* Lech Poznań Ekstraklasa, 27. kolejka 30.05.2020, 20:00 Sobota 0* Wisła Kraków Ekstraklasa, 28. kolejka 07.06.2020, 17:30 Niedziela 0* Górnik Zabrze Ekstraklasa, 30. kolejka 14.06.2020, 18:00 Niedziela 0* Miedź Legnica Puchar Polski, 1/4 finału 26.05.2020, 20:10 Wtorek SUMA WIDZÓW: 226 639 ŚREDNIA NA MECZ: 9 854**

* - Mecze bez publiczności, mecze z ograniczoną liczbą widzów do 25% pojemności obiektu.

** - Do średniej nie są wliczone mecze bez udziału publiczności.





Piłkarska niedziela, godzina 17:30



8 z 23 meczów u siebie rozegranych zostało w niedzielę o godzinie 17:30 - była to najczęstsza pora spotkań Legii w tym sezonie. Na wyjazdy najczęsciej jeździliśmy także niedziele - 8 razy.



Dni meczów w Warszawie

Niedziela - 9

Sobota - 9

Czwartek - 4

Środa - 1



Godziny meczów w Warszawie

17:30 - 14

20:00 - 5

21:00 - 3

20:30 - 1



Dni meczów poza Warszawą

Niedziela - 8

Środa - 7

Sobota - 4

Czwartek - 3

Wtorek - 3

Piątek - 2



Godziny meczów poza Warszawą

17:30 - 8

20:30 - 8

18:00 - 4

20:00 - 3

20:45 - 2

15:00 - 1

20:10 - 1



W sumie w niedziele legioniści grali 17 razy. 44% spotkań rozpoczęło się o 17:30.





Najlepiej / najgorzej



Na trzech spotkaniach przy Łazienkowskiej frekwencja przekroczyła 20 tysięcy. Cztery razy frekwencja nie przekroczyła 10 tysięcy kibiców, ale wszystkie te przypadki były wymuszone przez obowiązujące restrykcje. Najwięcej kibiców zgromadził mecz 4. rundy eliminacyjnej Ligi Europy z Rangers FC, na który przyszło 26 665 osób. Najliczniejszą publicznością, przed którą przyszło grać "Wojskowym", był mecz w Glasgow, gdzie na trybunach zasiadło 45 463 kibiców.





