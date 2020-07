Zapraszamy

W sobotę zbiórka krwi na trzy krwiobusy!

Piątek, 24 lipca 2020 r. 15:44 Krewcy Legioniści

Serdecznie zapraszamy na kolejną już akcję honorowego krwiodawstwa na stadionie Legii Warszawa. Zbiórka organizowana przez KHDK Krewcy Legioniści przy współudziale Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa odbędzie się w najbliższą sobotę, 25 lipca w godzinach od 9:00 do 14:00. Tegoroczna zbiórka organizowana jest dla uczczenia 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Bitwa ta, nazywana „Cudem nad Wisłą”, uważana jest za 18. batalię pod względem znaczenia dla świata w jego całej historii.



W akcji wezmą udział 3 autokary - krwiobusy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z ul. Saskiej w Warszawie. Dla krwiodawców przewidziane są niespodzianki i bez wątpienia wspaniała atmosfera.



Zachęcamy do udziału w akcji - to nic nie boli i nie kosztuje a można pomóc. W tej chwili w warszawskich szpitalach brakuje krwi na zabiegi i operacje. Nie bądź obojętny! Jeśli Ty nie możesz namów znajomego.



Pizza Pod Palmą, Al. Jerozolimskie 4, przeznaczyła dla 100 pierwszych krwiodawców naszej akcji promocyjne kupony na pyszną pizzę w cenie 1,- PLN.



Ponadto wśród krwiodawców rozlosowane zostaną vouchery na pyszne obiady w Lunch Bar Spiżarnia, Al. Jerozolimskie 87.



Jak zawsze krwiodawcy na naszej akcji otrzymają imienne pamiątkowe podziękowania.



Czekamy na Was od 9:00 na stadionie Legii!