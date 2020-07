Zach Johnson jednak nie zagra w Legii

Piątek, 24 lipca 2020 r. 10:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Amerykański obwodowy Zach Johnson, z którym koszykarska Legia podpisała kontrakt w połowie czerwca, jednak nie zagra w barwach naszego klubu. Utalentowany 24-letni zawodnik przyleciał do Warszawy na początku lipca i wraz z zespołem rozpoczął przygotowania do sezonu. Po testach motorycznych i sprawnościowych, jak również badaniach, w przypadku Johnsona konieczne były dodatkowe testy medyczne. Te przeprowadzono w poniedziałek i niestety ich wynik sprawił, że kontrakt zawodnika, który w ostatnim sezonie występował w NCAA w Miami Hurricanes, a wcześniej przez cztery lata grał we Florida Gulf Coast, nie wszedł w życie.



Johnson nie zagrał w obu grach kontrolnych Legii przed sezonem. Teraz czeka go powrót do USA, a koszykarska Legia w najbliższych dniach ogłosi nazwisko zawodnika, który zastąpi Zacha w kadrze Legii na sezon 2020/21.