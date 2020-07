Jamel Morris nowym zawodnikiem Legii

Piątek, 24 lipca 2020 r. 14:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarska Legia bardzo szybko zareagowała na wakat na pozycji 1/2, który pojawił się po tym, jak Zach Johnson nie przeszedł testów medycznych w naszym klubie. Dzisiaj podpisana została umowa z amerykańskim rozgrywającym, mogącym grać również na pozycji rzucającego obrońcy, Jamelem Morrisem. Morris ma 27 lat i ma już za sobą występy w Europie. Przed dwa ostatnie sezony występował w KK Split w chorwackiej ekstraklasie oraz w Drugiej Lidze Adriatyckiej.





W pierwszym sezonie w Splicie, Morris z powodu kontuzji kolana rozegrał tylko 11 meczów. W minionych rozgrywkach zagrał 21 spotkań ligowych, w których zdobywa średnio 7,7 punktu oraz 3,7 asysty w ciągu 20 minut. Przed przyjazdem do Europy, urodzony w Gahannie w stanie Ohio zawodnik reprezentował barwy dwóch uczelni - dwa lata spędził w Glenville State Pioneers a później występował w Fairmont State Fightning Falcons.



W najbliższych dniach koszykarz przyleci do Polski, gdzie przejdzie testy medyczne i rozpocznie przygotowania z naszą drużyną do sezonu 2020/21. - Szukaliśmy kogoś kto pomoże Justinowi Bibbinsowi na rozegraniu lub go zastąpi, gdy tego akurat nie będzie na boisku. Ważne jest dla nas także doświadczenie Jamela - spędził on dwa ostatnie sezony w chorwackim KK Split. Łączy grę na pozycjach rozgrywającego i rzucającego obrońcy, ma duży potencjał w ataku, dobry rzut, potrafi zdobywać punkty seriami - powiedział Wojciech Kamiński, trener koszykarzy Legii Warszawa.