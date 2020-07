Rosyjski serwis championat.com poinformował, że Rubin Kazań zainteresowany jest Domagojem Antoliciem . Chorwackiemu pomocnikowi w grudniu wygasa kontrakt ze stołecznym klubem i w tej chwili może związać się nową umową z dowolnym klubem. Kilka dni temu trener Aleksandar Vuković mówił, że klub i on sam liczą na przedłużenie kontraktu z najlepszym pomocnikiem Ekstraklasy w poprzednim sezonie.

Antolic - 2 minuty temu, *.centertel.pl Przedluze kontrakt odpowiedz

Xxc - 17 minut temu, *.t-mobile.pl Jak zwykle sie obudzili... zamiast czekac na ostatnia chwilę powinni juz w grudniu z nim kontrakt przedluzyc odpowiedz

Legia Warszawa Mistrz 15 - 37 minut temu, *.debnet.pl Ja nie temat transferu antoli

Ale mam propozycję transferowa Macieja Wilusza jest obecnie bez klubu tak samo jak Michał Kucharczyk Wilusz 32 lata Pozycja śo

Kuchy 29 lat pozycja skrzydlowy odpowiedz

P. - 12 minut temu, *.net.pl @Legia Warszawa Mistrz 15: nie po to Vuco wyczyscil szatnie np. z Kucharczyka zeby wrocil i dslej mscil w szatni odpowiedz

grzesiek - 38 minut temu, *.centertel.pl Antolić zagrał bardzo dobry cały sezon. Oczywiscie zostaje z nami ! Po wystepach antoli w lidze europy beda pytac o niego silniejsze kluby odpowiedz

Loczek - 43 minuty temu, *.telkab.pl I pozamiatane. odpowiedz

Rambo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Antola musi zostać. odpowiedz

Groch - 5 minut temu, *.orange.pl @Rambo: no to musi zarobić. Ile mi chcecie dać za podpis? odpowiedz

