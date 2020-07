Sparing: Legia 94-82 HydroTruck

Piątek, 24 lipca 2020 r. 21:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii w piątek rozegrali trzecie spotkanie w ramach przygotowań do sezonu 2020/21 i odnieśli trzecią wygraną. Legioniści z HydroTruckiem Radom zagrali bez Mariusza Konopatzkiego i Earla Watsona, jak również bez Zacha Johnsona, który przed wylotem do USA (nie przeszedł testów medycznych) obejrzał mecz na żywo. Radomianie przez trzy kwarty przeważali, a po przerwie osiągnęli kilkunastopunktową przewagę. Kiedy wydawało się, że trudno będzie odrobić straty, w czwartej kwarcie Legia zaczęła doskonale grać w obronie, pozwalając rywalom na zdobycie jedynie 12 punktów.



Świetnie spisywał się Justin Bibbins, który brał ciężar gry na siebie, i często po dynamicznych wejściach wymuszał przewinienia, a następnie skutecznie egzekwował rzuty wolne. Tyle samo punktów co Bibbins, zdobył Kuba Karolak. Sporo minut w pierwszej połowie dostał od trenera Didier-Urbaniak. W pierwszej połowie więcej minut zagrał także Kuba Sadowski, który radzi sobie coraz lepiej, grając mocno w obronie (zaliczył parę bloków), a i w ataku potrafi wykorzystać swoje warunki.



Kolejne mecze sparingowe legioniści zagrają za tydzień - w piątek i sobotę we Wrocławiu ze Śląskiem.



Legia Warszawa 94-82 (19-23, 20-21, 20-26, 35-12) HydroTruck Radom

Legia: Justin Bibbins 24, Jakub Karolak 24, Grzegorz Kamiński 12, Grzegorz Kulka 10, Benjamin Didier-Urbaniak 8, Przemysław Kuźkow 5, Adam Linowski 4, Jakub Sadowski 4, Dariusz Wyka 3, Szymon Kołakowski 0, Wojciech Szpyrka -, Marcin Składanowski -.

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski



HydroTruck: Dayon Griffin 22, Aleksander Lewandowski 15, Nick Neal 15, Marcin Piechowicz 12, Brett Prahl 7, Daniel Wall 4 Mikołaj Kurpisz 3, Patryk Stankowski 2, Jakub Zalewski 2, Kacper Rojek 0, Błażej Sowa -.

trener: Robert Witka, as. Łukasz Jakóbczak