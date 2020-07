W rozegranym w Lublinie finale Pucharu Polski Cracovia pokonała Lechię Gdańsk po dogrywce 3-2. W regulaminowym czasie gry było 2-2. Tym samym krakowianie zdobyli pierwszy historyczny puchar i to oni zmierzą się 9 sierpnia o godzinie 20:00 przy Łazienkowskiej 3 z Legią o Superpuchar Polski.

atmosferic - 6 minut temu, *.orange.pl Musimy w koncu wygrac superpuchar - ostatnio hanba chyba z 5 czy 6 razy z rzedu przegrali to trofeum - jakis zart. odpowiedz

(L)istek - 54 minuty temu, *.centertel.pl Jak zwykle w dupe. odpowiedz

patison - 55 minut temu, *.chello.pl Co by nie mówić świetny mecz. Pestka i Wdowiak..oj przydaliby się ale już za póżno by ich wyjąć. Naprawde kapitalny mecz, może najlepszy finał w tym wieku. Gratulacje. odpowiedz

Groch - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brawo trener probierz ,kolejny sukces że słabym /przeciętym klubem odpowiedz

Joł - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A my mamy 19 pucharów. Mordy ???? odpowiedz

luckyb - 56 minut temu, *.inetia.pl @Joł: Tak jest za rok 20! odpowiedz

