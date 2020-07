Młodzież: Legia U18 2-1 Ożarowianka

Sobota, 25 lipca 2020 r. 16:05 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W rozegranym dziś w LTC sparingu juniorzy starsi Legii (występując tym razem bez sporej grupy zawodników, którzy zagrali w meczu Legii II) pokonali 2-1 IV-ligową Ożarowiankę. Goście szybko objęli prowadzenie po golu Jankiewicza, jednak Legia stworzyła sobie kilka okazji, aż wyrównała po stałym fragmencie gry za sprawą testowanego napastnika. Po przerwie legioniści zmienili większość składu, ale nadal tworzyli sobie okazje, choć skutecznością błysnął tylko Wiktor Kamiński, który ustali wynik spotkania na 2-1. Ten sam gracz mógł jeszcze podwyższyć w 65. minucie, jednak trafił "szczupakiem" w spojenie słupka z poprzeczką.



W końcówce dobrą okazję mieli ożarowianie, jednak piłkę zmierzającą po lobie do siatki wybił przed linią bramkową Marcel Myszka.

za tydzień o 14 Legia U18 zagra w LTS z rówieśnikami ze Śląska Wrocław.



Sparing: Legia U18 2-1 (1-1) Ks Ożarowianka Ożarów Maz.

Gole:

0-1 5 min. Dawid Jankiewicz

1-1 28 min. gr. testowany (głową, as. Michał Kochanowski z rzutu rożnego)

2-1 62 min. Wiktor Kamiński (as. Dawid Grzelak)



Strzały (celne): Legia 19 (10) - Ożarowianka 6 (4)



Od 78. minuty Legia grała w 10 po urazie Dawida Grzelaka)



Legia: Maciej Kikolski [04](46' Jan Sobczuk [05]) - Miłosz Pacek, Szymon Bednarz [04] (46' Marcel Myszka), Damian Urban, Kacper Imiołek (46' Jakub Czajkowski) - Kacper Skwierczyński (46' Dawid Grzelak), Łukasz Rytelewski (46' Bartosz Ślendak), Jerzy Munik (46' Ignacy Dawid), Michał Kochanowski (46' Ivan Vidošević), Bartosz Wicenciak (46' Wiktor Kamiński [04]), gracz testowany

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski