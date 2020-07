Kapitan Hajduka może wzmocnić Legię

Prawy obrońca Hajduka Split Josip Juranović może niebawem podpisać kontrakt z Legią - podaje Super Express. Chorwat jest prawym obrońcą, który w ubiegłym sezonie był kapitanem swojego klubu. Rozegrał w lidze 32 mecze, w których strzelił dwa gole i dopisał na swoje konto trzy asysty. Kontrakt Juranovicia z Hajdukiem wygasa za rok. Za jego kupno mistrzowie Polski mieliby zapłacić ok. 400 tys. euro. 24-latek w przeszłości rozegrał dwa spotkania dla reprezentacji Chorwacji. W 2017 roku wystąpił w towarzyskim meczu przeciwko Chinom (90 minut), a w listopadzie 2019 roku zagrał 45 minut przeciwko Gruzji. Wówczas na boisku spotkał się z Walerianem Gwilią . Legia szuka wzmocnień przed sezonem, a wobec kontuzji Marko Vesovicia jedną z kluczowych pozycji do obsadzenia stała się prawa strona defensywy.

Videomasakra - 16 minut temu, *.comcast.net I tyle w temacie odpowiedz

tekken (L) - 32 minuty temu, *.chello.pl Dobre :) zatrzymać Antolicia i może być niezła paka. odpowiedz

M@c - 39 minut temu, *.chello.pl 24 lata, może z niego być dobry grajek odpowiedz

Tomek - 48 minut temu, *.centertel.pl Nadchodzi majestat ! Kapitan Hajdukow ! https://www.youtube.com/watch?v=jLIb2sgp4tc odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Super transfer jak wypali.

Dobra robota,kapitan to nie pęka. odpowiedz

Olaf - 51 minut temu, *.vectranet.pl @Juri: 100% racji. odpowiedz

WarszawskaOchota - 1 godzinę temu, *.orange.pl Myślę że to byłby dobry transfer. odpowiedz

arnold zboczek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl nie ma czasu na może , goscie powinni za kilka dni juz zlatywac do stolycy, po co kupowac typów skoro beda gotowi za miesiac, dwa odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Transfer ok Hajduk poza pucharami to do lykniecia przez nas. Jeszcze potrzeba bramkarza napadziora i rozgrywającego. Któryś z nowych powinien jeszcze być niezły w stałych fragmentach gry. odpowiedz

X - 28 minut temu, *.virginm.net @Andreas : 5 miejsce zajeli, graja w kwalifikacjach do LE to jak poza pucharami... odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.orange.pl Moim zdaniem gdyby to była prawda super transfer wtedy gdy veso wyleczy kontuzję być może Litwin w końcu też dojedzie do formy jakiej oczekujemy odpowiedz

Rob - 1 godzinę temu, *.245.170 Petarda! odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wygląda to dobrze.

Taką politykę zagranicznych transferów to ja popieram.

Oczywiście nigdy nie ma pewności co do piłkarza, ale kryteria są właściwe: w odpowiednim wieku, udało mu się zagrać w silnej reprezentacji, kapitan, gracz narodowości, której piłkarze w Legii radzą sobie dobrze, na pozycję, gdzie kluczowy gracz leczy kontuzję i zawodnik na którym można zarobić, ale też nie piłkarz, co wygląda na takiego, co by chciał się na Legii wybić. Dawać go. odpowiedz

coachbiedronka - 1 godzinę temu, *.sky.com bedziemy na niego wołać jurek odpowiedz

PPU - 36 minut temu, *.centertel.pl @coachbiedronka: chyba Józek odpowiedz

Kibic L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Do redakcji: kiedy losowanie 1/32 Pucharu Polski? odpowiedz

