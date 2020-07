Nawotka wraca z wypożyczenia

Niedziela, 26 lipca 2020 r. 21:31 Woytek

Tomaszowi Nawotce kończy się wypożyczenie do Zagłębia i jak oficjalnie poinformował klub z Sosnowca, zawodnik wróci do stolicy Polski. Latem ubiegłego roku obrońca nie przekonał do siebie Aleksandara Vukovicia i sezon 2019/20 spędził w I lidze, gdzie rozegrał 31 meczów i zdobył jednego gola.





23-latek już cztery razy trafiał z Legii na wypożyczenia. W Zagłębiu grał w sezonie 2017/18, przez rundę wiosenną sezonu 2018/19 reprezentował barwy słowackiego MFK Zemplin Michalovce, oraz od wiosny 2019 roku ponownie trafił do Zagłębia.



Jak sam mówił niedawno, chciałby teraz spróbować swoich sił w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jego kontrakt z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.