Szczecineccy legioniści zorganizowali drugi Dzień Dziecka

Wtorek, 28 lipca 2020 r. 08:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Już po raz drugi Legioniści ze Szczecinka zorganizowali wielką imprezę plenerową pod nazwą "Dzień Dziecka z Legią". Pierwotnie miała ona się odbyć oczywiście w czerwcu, ale z wiadomych przyczyn (pandemia), musiała poczekać aż do niedzieli, 26 lipca.



"Cel był oczywisty: pokazać się "na mieście" i przyciągnąć nowe rzesze młodych sympatyków, czy też później kibiców warszawskiej Legii. Przygotowania do imprezy zaczęły się pół roku temu. Zbieraliśmy pieniądze, przygotowywaliśmy gadżety, załatwialiśmy niezbędny sprzęt. Bardzo ważna była pogoda, bo to przecież impreza plenerowa, a ta na szczęście nie zawiodła" - relacjonują szczecineccy legioniści odpowiedzialni za organizację imprezy.



W niedzielę piękne słońce przywitało ogromną rzeszę dzieci, młodzieży i rodziców. Atrakcji było mnóstwo, w tym oczywiście darmowe napoje, lody, popcorn i kiełbaski. Każde dziecko już na wejściu otrzymało specjalne opaski odblaskowe na rękę i baloniki w barwach Legii.



Dużą popularnością cieszyły się dmuchane zamki i wodny roller, o czym świadczyły długie kolejki chętnych do skorzystania z tych atrakcji. Zabawy i konkursy dla dzieci prowadził DJ, była bitwa na kule wodne, a także turniej FIFA 2020 na konsolach. Wszystkie dzieci otrzymały mnóstwo nagród, wśród których były oryginalne koszulki, spodenki i piłki Legii. "Najważniejszy dla nas organizatorów był uśmiech dzieci i zadowolenie ich rodziców. Nasza impreza stała się już rozpoznawalna i pewnie niedługo rozpoczną się przygotowania do kolejnej, która będzie miała miejsce za rok" - podsumowują legioniści ze Szczecinka.