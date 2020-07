PP: GKS Bełchatów pierwszym rywalem Legii

Komentarze (23)

Aro - 37 minut temu, *.play-internet.pl Jaguar kokoszki odpowiedz

rudy zarozumialy orangutan rzadzi polska pilka - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pamietam Feyenoord, Ajax, PSV, AZ Alkmaar i FC Utrecht grajacy w pucharach rok temu - zagrali od 1/16 finalu pucharu holandii - a ta 1/16 sie odbyla 19 grudnia... Holenderski zwiazek robi wszystko by dogodzic i pomoc swoim klubom i nawet w lidze powymyslal nowe godziny dla pucharowiczow by ten terminarz nie byl tak napiety.



U nas z kolej ruda malpa ze swoimi szympansami robi wszystko by tym polskim klubom przeszkodzic i utrudnic zycie. odpowiedz

Ding - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ktoś się uparł, by wyjazdy były dalekie. odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.master.pl Będzie ciężko odpowiedz

meteor - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @...: Też tak coś czuję. W każdej edycji Pucharu Polski jest jakaś niespodzianka. GKS nie będzie miał nic do stracenia ... nawet najlepszym nie raz noga się może podwinąć. odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @...: Ciezko na to zadupie trafic to na pewno. odpowiedz

Kibic L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Sektor gości 384 miejsca, z tego co drugie wolne to wychodzi 192.... W tym sezonie o ile będą wyjazdy to ludzie z otwartej załapią się na bilety do poznania, Wrocław i Gdańska.... odpowiedz

WKS BKS - 2 godziny temu, *.plus.pl @Kibic L:

Nie zdziw się. Goście siedzą w domach. Tak będzie. Sektory wyłączone lub sprzedaż normalna. Żadnej zooooorganizowanej watahy nikt nie chce. Przykłady z Łodzi i z A4 az nadto jednoznaczne. odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Jedziemy specjalem czy furami? Kiedy zapisy? odpowiedz

Kibic L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Felek: już były. Ekipa H podzieliła się między sobą. odpowiedz

walkower - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Dlaczego Gryf Wejherowo został wykluczony z rozgrywek? odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @walkower: Za zabawę fajerwerkami podczas meczu PP z Lechię Gdańsk odpowiedz

anonimowy anonim - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Pamiętacie mecze z GKSem u siebie? Ten na otwarcie stadionu, gdzie Żewłakow nam strzelił? Albo ten, gdzie Berg wystawił Pinto i inne rezerwy i bramkę strzelił Ślusarski, który prowokował Żyletę?





Oba mecze były ustawione. Spójrzcie na kursy u buka, szkoda mi was, że dokładacie do tego interesu kupując bilety... odpowiedz

Kibic L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @anonimowy anonim: pamiętam... Pierwszy mecz sezonu, ślusarski strzela w dolixzonym czasie pierwszej połowy i przegrywamy 0-1... odpowiedz

wqrwiony po meczu PP z Cracovią - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Powiedzcie klubowym działaczom żeby nie umawiali się na to co z Cracovią czyli oddanie pucharu za ligę, bo GKSu nie ma w extraklasie... odpowiedz

Damian1916L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @wqrwiony po meczu PP z Cracovią: Bez przesady, nie musieliśmy oddać meczu za zdobycie minimum punktu, przecież to jest śmieszne... odpowiedz

Kibic L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Słabe losowanie. mało biletów na wyjazd odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 2 godziny temu, *.vectranet.pl a gdzie Legia II? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.247.184 @Czwarty Pasek Na Dresie: Legia II daje się odpuściła PP odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.81.66 No to sparing przed eliminacjami. odpowiedz

