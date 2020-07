Wypożyczeni: Bramka Sitka

Gracze I i II ligi zakończyli zmagania. Do rozegrania pozostały jeszcze baraże, w których zobaczymy wypożyczonych legionistów. Cezary Miszta (Radomiak) odpoczywał w przegranym meczu z Puszczą. W ekipie z Niepołomic pokazał się Maksymilian Sitek, który zdobył jedną z bramek. W Suwałkach spotkali się Konrad Matuszewski oraz Tomasz Nawotka. Obaj weszli na plac gry w drugiej połowie. I liga Mateusz Bondarenko (Stomil Olsztyn) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Wartą Poznań Kacper Kostorz (Miedź Legnica) - od 66. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z GKS 1962 Jastrzębie Zdrój Konrad Matuszewski (Wigry Suwałki) - od 78. minuty w przegranym 0-2 meczu z Zagłębiem Sosnowiec Tomasz Nawotka (Zagłębie Sosnowiec) - od 84. minuty w wygranym 2-0 meczu z Wigrami Suwałki Maksymilian Sitek (Puszcza Niepołomice) - 90 minut w wygranym 4-0 meczu z Radomiakiem Radom. Strzelec bramki na 2-0 w 64. minucie spotkania. Mateusz Żyro (Stal Mielec) - 90 minut w wygranym 4-1 meczu z Chojniczanką Chojnice Radomiak Radom Cezary Miszta - nie grał w przegranym 0-4 meczu z Puszczą Niepołomice Kacper Pietrzyk - 90 minut w przegranym 0-4 meczu z Puszczą Niepołomice II liga Bartłomiej Ciepiela (Stal Stalowa Wola) - nie grał w przegranym 0-3 meczu z Pogonią Siedlce Skrót meczu Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom (bramka Maksymiliana Sitka)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.