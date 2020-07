Brazylijskie media: Legia zainteresowana Richardem

Brazylijski portal "Revista Colorada" poinformował, że Legia Warszawa zainteresowana jest kupnem Richarda. Zawodnik ostatni sezon spędził w portugalskim zespole CD Tondela, do którego został wypożyczony z brazylijskiego Internacional Porto Alegre. Menedżer zawodnika powiedział, że Richard nie pozostanie w Tondeli, nie wróci do Porto Alegre oraz potwierdził zainteresowanie ze strony mistrza Polski. 20-letni Richard występuje na pozycji ofensywnego pomocnika. W Tondeli zagrał w 29 spotkaniach, zdobył 2 gole i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt z Internacionalem obowiązuje do grudnia 2021 roku.

Nie wiem co mówię - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brać. odpowiedz

Kris - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Bierem go odpowiedz

Rtyioop - 1 godzinę temu, *.chello.pl To nie lepiej za skrzydłowym się rozglądać ? Na ŚPO jest Luquinhas i ewentualnie Gwilia. odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.com.pl "W Tondeli zagrał w 29 spotkaniach, zdobył 2 gole i zanotował 2 asysty"

Smutna prawda jest taka, że gdyby w wieku 20 lat, grając w Portugalii zdobył 10 bramek i miał 10 asyst to Legia by się nim nie interesowała, bo nie miałaby mu nic do zaoferowania... :( odpowiedz

Zborek - 1 godzinę temu, *.plus.pl @kaktus: na każdym portalu bedziesz to wklejał kasztanie ?? odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl W klubie o którym w swoim 37 letnim życiu słyszę po raz 1. w 29 meczach strzelił 2 bramki widzę zbrojenia na Ligę Mistrzów odpowiedz

Prazanin - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @dino: ten klub, o którym pierwszy raz słyszysz wygrał w tym sezonie w Lidze ze Sportingiem Lizbona... odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.227.22 @dino: dorzuc kilka euro to kupimy Ronaldo i Lewandowskiego. odpowiedz

Piesek - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Kocur. Dwie bramy i dwie asysty. odpowiedz

głodny piłki - 1 godzinę temu, *.net.pl @Piesek : wegług RANKING NAJLEPSZYCH LIG NA ŚWIECIE to liga portugalska jest na 6 miejscu nasza liga na 52 takze u nas powinien miec lekko 10goli 10 asyst :) odpowiedz

Prazanin - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Piesek : Luki też nie miał statystyk jak do nas przychodził.... Nawet takich jak Richard... odpowiedz

ksieciunio - 2 godziny temu, *.chello.pl cos wiecej........... odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.55.32 @ksieciunio: tak, +dwie zmarnowane setki. odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Jasio: potłukł, czy wylało mu się? odpowiedz

X - 1 godzinę temu, *.virginm.net @ksieciunio: ksieciuniu dej no 2zl, no dej odpowiedz

