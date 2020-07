W środę start przygotowań

Pierwsza drużyna Legii Warszawa rozpoczyna w środę krótkie przygotowania do nowego sezonu. Legioniści przez 11 dni będą trenowali w otwartym niedawno ośrodku treningowym. Pierwszego dnia zawodnicy będą przechodzili testy w budynku głównym Legia Training Center, a od czwartku rozpoczną treningi na boisku. W niedzielę, 9 sierpnia czeka ich mecz o Superpuchar Polski z Cracovią. Spotkanie odbędzie się na stadionie przy Łazienkowskiej 3 - początek o godzinie 20:00. Kilka dni później zmierzą się w I rundzie Pucharu Polski z GKS-em Bełchatów. fot. Fumen / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com

