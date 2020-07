31.07-2.08: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 31 lipca 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj w Grodzisku Wielkopolskim, Radomiak rozegra finałowe spotkanie barażowe o awans do ekstraklasy. Mecz będzie transmitowany w Polsacie Sport, a oficjalnie nie będą go mogli zobaczyć fani RKS-u. Koszykarzy Legii czekają dwa sparingowe mecze we Wrocławiu ze Śląskiem - oba rozegrane zostaną bez udziału publiczności. W sobotę w Sopocie legijni rugbiści oraz rugbistki startować będą w Sopot Beach Rugby.



Rozkład jazdy:

31.07 g. 17:40 Warta Poznań - Radomiak Radom [Grodzisk Wlkp.]

31.07 g. 18:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [kosz, sparing]

01.08 g. 11:00 Legia II - Świt Nowy Dwór Maz. [Książenice, LTC boisko 5]

01.08 g. 15:00 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [kosz, sparing]



Młodzież:

01.08 g. 10:00 Varsovia U13 - Legia U13 [ul. Międzyparkowa 4]

01.08 g. 10:00 Legia U16 - Miedź Legnica U17 [Książenice, LTC boisko 7]

01.08 g. 12:00 Legia U15 - Miedź Legnica U15 [Książenice, LTC boisko 7]

01.08 g. 14:00 Legia U18 - Śląsk Wrocław U18 [Książenice, LTC boisko 4]

01.08 g. 14:00 Legia U17 - Widzew Łódź U17 [Książenice, LTC boisko 7]