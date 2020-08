Drita Gnjilane lub Linfield FC rywalem Legii w 1. rundzie el. Ligi Mistrzów

WYNIKI SONDY Najlepszy rywal dla Legii w 1. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów to...

Komentarze (54)

+ dodaj komentarz

dodaj

Juri - 25 minut temu, *.inetia.pl Pan Boniek pozwoli grać? odpowiedz

SF - 42 minuty temu, *.tpnet.pl Zgodnie z sonda ! "L" !!! odpowiedz

sraczkovic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Linfield to dobrzy Kumple Rangersow, takze ten... odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Irlandia Polnocna? Boruc niech lepiej nie wychodzi na ten mecz. To bardzo nie lezacy nam rywale ci wyspiarze. Nie jest to moze powazna liga ale ten styl - czyli kopanina - zawsze nam nie lezal. odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie chcę tu robić za nie wiadomo jakiego eksperta, czy coś w tym stylu, ale tak myślałem. Że właśnie ktoś z tej pary zagra z nami. odpowiedz

Kedar1985 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Czy wszystkie mecze europejskich pucharów w każdej rundzie odbędą się bez kibiców? odpowiedz

Inform - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Obie drużyny grały wczoraj w Nyon Szwajcaria i wygrały. We wtorek też w Nyon zagrają że sobą o awans do następnej rundy, czyli na zwycięzcę czeka Legia. odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl rozgrywki pewnie nie ruszą nawet bo srovid...skoro superpuchar odwolany z powodu srovida to czemu inne mecze/rozgrywki mialyby sie odbyc?

swoja droga ostatnioz powodu srovida nikt nie grał oprócz białorusi...czy to zmieniło cos w sprawie covida i wyników ?

aletak to jestjak sie jest zaleznym od kogos lub czegos....



odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dobre losowanie, gramy u siebie faken. Jeszcze żeby się z koronawirusa wyleczyli to mecz się odbędzie faken. odpowiedz

ADAMOWICZ ALE NIE PAWEŁ - 3 godziny temu, *.centertel.pl Genialnie ale będzie ciężko odpowiedz

Fitter - 3 godziny temu, *.chello.pl Linfield to uznana firma na Wyspach obok Glentoranu i Crusaders odpowiedz

Oby - 3 godziny temu, *.chello.pl Odpadajmy szybko z tych pucharów i bierzmy się za ligę odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Oby: Upał??? odpowiedz

Obystropy - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @Oby: Odpadaj od kompa,i bierz sie za nauke... odpowiedz

Eri - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Oby: Teraz to dałeś... odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Oby: obyś w końcu trafił na dobrego specjalistę. odpowiedz

Zamoj - 3 godziny temu, *.orange.pl Moze będziecie hejtować może nie, nie wiem



ale na tym etapie nie ma już słabych drużyn... szansa na odpadnięcie z tym przeciwnikiem to na ten moment 50%



albo wygramy albo przegramy odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Zamoj: Człowieku, jeśli mielibyśmy odpaść z drużynami, których nazw nawet nie potrafimy wymówić bez wczytania się w nie, to należałoby rozwiązać klub i zająć się czymś innym niż uprawianiem tej dyscypliny sportu.

Albo ligę należałoby złożyć z drużyn osiedlowych. odpowiedz

Sig - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wolfik: dlaczego mieliby rezygnowac? Kasa się zgadzą. Jest ok. odpowiedz

Wiaderny - 28 minut temu, *.plus.pl @Zamoj: podzielam ten pogląd. Ostatnie 3 lata niestety sprawiło, ze nie jest pewne, czy przejdziemy takie kluby. Inne ligi zrobiły postęp, Polska liga stoi w miejscu. Frustrujace. odpowiedz

Olaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl ja pierdzielę, jakie potęgi powitamy w W-wie !!! ; P



Nisko upadliśmy, ale się podniesiemy! : ) odpowiedz

Micha - 3 godziny temu, *.14.27 Szkoda, że przy pustych trybunach odpowiedz

jerry - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Micha: Szkoda, że są tacy, których ten kicz od uefa jeszcze podnieca... odpowiedz

Prawi(L)ny - 3 godziny temu, *.centertel.pl No i ok . Spoko ogórki do ogrania. Można wystawić połowę zmienników i resztę młodzieży z rezerw niech się ogrywają. Mniej jak dwucyfrowka nie bedzie. Pierwsza drużyna powinna odpoczywać i nabierać sił na prawdziwe granie jak ruszy liga odpowiedz

Kle - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Spokojnie, zaraz ogłoszą koronę i tyle widzieli... odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Super że w Warszawie !!! odpowiedz

Szakal - 3 godziny temu, *.centertel.pl Do będzie trudny rywal odpowiedz

Wiaderny - 4 godziny temu, *.mm.pl Bardzo niedobrze... odpowiedz

zdzicho - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Wiaderny: chciałes djugarden? odpowiedz

wiaderny - 26 minut temu, *.plus.pl @zdzicho: Frustrujace jest to, ze upadliśmy do tego poziomu jako klub i liga , ze w ogóle rozmawiamy o tym, ze wolimy drużynę z Kosowa niż z Szwecji. odpowiedz

WarszawskaOchota - 4 godziny temu, *.orange.pl Najlepsze losowanie z możliwych.

Teoretycznie najsłabsze drużyny, ale najważniejsze że mecz w Warszawie.

Obowiązkiem wygrana i awans do 2 rundy. odpowiedz

INFO - 4 godziny temu, *.chello.pl Linfield FC wczoraj pewnie wygrało pierwszy mecz na wyjeździe więc to oni zawitają do Warszawy odpowiedz

DoINFO - 4 godziny temu, *.chello.pl @INFO:

nie ten mecz, wygrali i dlatego grają z Dirtą. Jeden mecz w Belfascie.

odpowiedz

KKK - 3 godziny temu, *.stansat.pl @DoINFO: Jeden mecz ale nie w Belfaście a w Nyonie gdzie jest rozgrywany turniej. odpowiedz

eLo - 3 godziny temu, *.chello.pl @INFO: info z dupy odpowiedz

M@c - 4 godziny temu, *.chello.pl Ale na tym etapie nie ma już słabych drużyn :P odpowiedz

PedroSc - 4 godziny temu, *.chello.pl Ktoś wie kiedy te drużyny grają między sobą? odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.55.24 @PedroSc: we Wtorek o 18 w Belfaście odpowiedz

Nam Nam - 4 godziny temu, *.chello.pl @PedroSc: we wtorek odpowiedz

PedroSc - 4 godziny temu, *.chello.pl @lucho_83: Thx ;) odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl @PedroSc: Przecież już pierwszy mecz był...

na 99,9% bedzie Irlandia Płn odpowiedz

eth - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Grają w Szwajcarii, a Linfield jest tak słaby, że na jakieś 70% obstawiałbym że jednak zagramy z Kosowem :) odpowiedz

aaaa - 4 godziny temu, *.chello.pl @eth: też mi się wydaje że będzie Kosowo odpowiedz

PedroSc - 4 godziny temu, *.chello.pl @(L): Bardzo ciekawe rzeczy piszesz... Szkoda, że nie z tym przeciwnikiem grali... odpowiedz

PL - 4 godziny temu, *.chello.pl Lepszego losowania nie mogło być, mecz u siebie i z ogórami..

Ostatnio los łaskawy dla nas w tych losowaniach. odpowiedz

Wiaderny - 4 godziny temu, *.mm.pl @PL: jak pokazały ostatnie lata, żadnej drużyny w zestawieniu z Legia mnie można nazwać ogórami. odpowiedz

grzegorz gajowniczek - 3 godziny temu, *.chello.pl @PL: na tym poziomie rozgrywek już nie ma słabych drużyn odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Najlepsze losowanie jakie mogło się nam zdarzyć. Ten mecz powinno się wygrać bez najmniejszych problemów. odpowiedz

wiaderny - 4 godziny temu, *.mm.pl @Wolfik: tak samo było przed dwumeczem Dudenlange Fc odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @wiaderny: Było. I gdyby miało się powtórzyć, to całą ligę należałoby rozwiązać. odpowiedz

Wiaderny - 25 minut temu, *.plus.pl @Wolfik: myśle, ze liga nie zrobiła jakiegoś postępu od tamtego czasu, wiec jesteśmy nadal na granicy jej rozwiązania. odpowiedz

Nam Nam - 4 godziny temu, *.chello.pl Co za wspaniałe losowanie! Lotto ekstraklasa! odpowiedz

imp - 4 godziny temu, *.hostesseria.com Super losowanie, lepsze nie mogło być! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.