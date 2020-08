Ararat-Armenia Erywań lub Omonia Nikozja rywalem Legii w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów

Komentarze (22)

Radom L - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Obojętnie który zespół. Nie mamy szans. odpowiedz

ROSOMAK - 50 minut temu, *.chello.pl @Radom L: TY TAK POWAŻNIE odpowiedz

Badi - 15 minut temu, *.67.159 @Radom L: ale ty baranem jestes wypier.....

Z tej stronki pseudoKibic odpowiedz

Szmu(L)ki - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ważne, że mecz w Warszawie. Do przejścia bo liga cypryjska już przestała pajacować i wróciła na swoje stare miejsce :D odpowiedz

znajca - 1 godzinę temu, *.com.pl Już kiedyś Wisła Kraków zacierała zachłanne łapska na okoliczność pewnego awansu do LM po wylosowaniu APOELu Nikozja. odpowiedz

Gienek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Dobre losowanie. Zagramy pewnie z Omonia a tam trenerem jest Berg. Runda spokojnie do przejścia. Na razie szczęście nam sprzyja, oby tego grajki nie spier...oliły. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Jaka szkoda że przy pustych trybunach :( klub powinien sprzedawać jakieś pamiątkowe bilety,ot tak np po 10-20 zeta jakiś ładny wydrukować,kto chciałby wesprzeć klub to miałby fajną pamiątkę i puścić w necie ja chętnie bym kupił taki bilet do kolekcji odpowiedz

zawierciok - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Jano: brawo jestem ZA odpowiedz

Lukasz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @zawierciok: Ja również odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Kolejna runda w Warszawie.Odchodzą kolejne wymówki,że męcząca podróż,za goraco,sztuczna murawa itd. odpowiedz

MH - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mecz w Wawie oby z omonią.. odpowiedz

Kacperek - 2 godziny temu, *.chello.pl Dobre - Omonia Nikozja Trenerem jest Henning Berg :) , spokojnie do przejścia odpowiedz

Kamil - 2 godziny temu, *.3s.pl Dobrze, że w Warszawie, na wyjeździe byłby duży problem odpowiedz

już to widziałem - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Kamil: duży problem to będzie jak taki erywań albo nikozja strzeli nam farfocla na początku meczu po jakimś wolnym czy rożnym a potem postawią autobus a my będziemy musieli strzelić dwie bramki... odpowiedz

ICeMan - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Kowal mówił, że na Omonii żarty się skończą :))) odpowiedz

Lfan - 2 godziny temu, *.tpnet.pl I elegancko 2 rundy gramy u siebie :) odpowiedz

zduneq - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Lfan:

Skąd to info? odpowiedz

Ziger - 1 godzinę temu, *.chello.pl @zduneq: z losowania :D odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Lfan: niech pierwszą przejdą

odpowiedz

Zduneq - 59 minut temu, *.play-internet.pl @Lfan:

Dzięki. A wiesz może czy bramki na "wyjeździe" liczą się X2? odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 33 minuty temu, *.play-internet.pl @Zduneq: w tym wypadku nie. Dopiero od 4 rundy. odpowiedz

Nam Nam - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Chwalmy Pana za gospodarza. odpowiedz

