Cracovia ukarana ujemnymi punktami

Jano - 39 minut temu, *.orange.pl śmieszna kara odpowiedz

mG - 1 godzinę temu, *.101.2 Kabaret... odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To jest kur......a skandal że Cracovia jeszcze prowadzi negocjacje i PZPN zgadza się na jej warunki.Przypoinam jak potraktowano Zagłębie Sosnowiec(degradacja),Jagiellonia(-10pkt)Widzew i jeszcze innych.Widać że są równi i równiejsi.Pzpn po prostu bał się że degradując Cracovię może zniechęcić Filipiak do piłki.SKANDAL!!!!!!!!!!!! odpowiedz

rudy hochsztapler - 1 godzinę temu, *.orange.pl Policzcie te miliony ktire zarobili z samych oraw releizyjnych przez te lata - i porownajcie sobie do tego milion "kary" ktory zaplaca. To nie kara, to nagroda za koruocje danie sygnalu innym "patrzcie, oplaca sie kupowac mecze, wiecej wyjeli niz stracili". odpowiedz

Gienek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Ku.wa a Legii odebrali mistrzostwo za coś, co nigdy nie zostało udowodnione. Żenua. odpowiedz

L - 7 minut temu, *.tpnet.pl @Gienek: logiki tu nie ma ale ważne ze leśnym dziadom się kasa zgadza. odpowiedz

Hautausmaa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Odwołanie pójdzie i zostanie 500 tys. + bez punktów karnych. odpowiedz

Truteń - 1 godzinę temu, *.pljtelecom.pl @Hautausmaa:

Raczej nie będzie odwołania, bo to było dobrowolne poddanie się karze. O milion i - 5 pkt wnioskowała Cracovia a PZPN propozycję przyjął. odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.master.pl Ciekawe ile punktów ujemnych dostanie podp..źdz..e bb :D odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.135.90 ale kurva komedija hahaha. Naprawde sie smyraja tam pod stolami!! Smiechu warte... odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Boniek, Placzyński i.... wszystko jasne! odpowiedz

