Legia złożyła ofertę za Sedlara

Legia Warszawa złożyła Mallorce ofertę za Aleksandara Sedlara - poinformował serwis meczyki.pl. Sedlar został najlepszym obrońcą Ekstraklasy w sezonie 2018/19 w barwach Piasta Gliwice i odszedł do hiszpańskiego RCD Mallorca. Tam od grudnia wystąpił w dwunastu meczach La Liga - dziewięciu w podstawowym składzie. Na boisko wybiegł po raz pierwszy dopiero 21 grudnia 2019 roku, a w sumie zagrał tylko 813 minut. Mallorca spadła z La Ligi i jest zmuszona do cięcia kosztów. 28-letni Serb występuje na pozycji środkowego obrońcy. Według informacji meczyki.pl pierwsza oferta za zawodnika wyniosła ok. 500 tys. euro, ale Hiszpanie chcą dwa razy więcej.

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

To tu to tam... - 1 minutę temu, *.amazonaws.com Może I był dobry w Piaście ale kiedy to było?a nasi młodzi cièżko pracujà ,budujá Akadenie żeby na ławce rezerwowych siedzieli i czasem dadzà szanse na 5minut,dziwne te budowanie Super Legii chyba za dużo dyrektorów,zastèpcòw,treneròw itd tésknie za Stasiem Cz.takich ludzmi sie nie traci Legio,za każdà cene... odpowiedz

Krzeszczu - 10 minut temu, *.bredband2.com Osobiscie jestem na tak, dobry ruch. Dobry wiek na obronce, a on pokazal w Piascie ze jest solidnym defensorem. Astiz i Lewczuk ktorych bardzo lubie i szanuje ale to sa juz dziadki. Jedza prawie dziadek, Remy tez i na dodatek szklane szklo wiec w obronie szybko trzeba zmian/odnowien/wzmocnien. Ten kapitan z Hajduka tez sie niezle zapowiada, wiec moze cos z tego bedzie? Jeszcze tlko solidny napadzior i moze 1-2 do srodka pola. Tylko nie emerytow, bo znowu za rok bedzie przebudowa... odpowiedz

Ogryzek - 22 minuty temu, *.tpnet.pl W razie gdyby transfer nie wypalił to w najbliższym czasie wolnym zawodnikiem powinien stać się Pazdan. odpowiedz

Gizior - 26 minut temu, *.alfa-system.net Bez sensu... Lewczuk, jedzą, wieteska do tego mosór który zrobił na mnie mega wrażenie i powinnien dostawać coraz więcej szans od vukovica... A my dajemy 500k euro za 28letniego serba... Chyba że wieteska odchodzi i już o tym wiedzą. odpowiedz

Sobo(L)ew - 19 minut temu, *.255.243 @Gizior: Bez sensu to są te wasze ujadania. Lewczuk i Jędza mają swoje lata, Wieteska wiecznie popełniła błędy a Remy wiecznie kontuzjowany. odpowiedz

To mają być te duże transfery na minimum fazę grupową LE , no to mają z takim poziomem transferów faktycznie niezłą fazę ... nawet nie chce się tego komentować - 28 minut temu, *.com.pl Sedlar na walkę o LM , dajcie spokój odpowiedz

atmosferic - 32 minuty temu, *.orange.pl Za drogi i nie wart tych pieniedzy. odpowiedz

Autor - 54 minuty temu, *.135.90 A nie jaki Michal Zyro zostal zawodnikiem piasta chwasta hahaha. Ten to juz leci gdzie tylko zawolaja... musi sobie zdawac sprawe ze z obiecujacego pilkarza wyrosl na nie zlego kulawca

odpowiedz

L - 10 minut temu, *.tpnet.pl @Autor: warto się zorientować w temacie zanim wyjdzie się na debila. Chłopakowi jakiś angol bandyckim faulem praktycznie zakończył karierę a ty wylewasz na niego swoje żale. Ja tam jestem pełny uznania ze michałowi ż. udało się wrócić po takiej przerwie bo wielu zakończyłoby karierę. Piast to jest teraz top 3 w Polsce wiec to nie jest jakiś tam klub a nawet jeśli uważasz inaczej to mógłbyś powstrzymać się od tych durnych komentarzy ze względy na to ze to nasz wychowanek który swego czasu (za Berga) wygrywał nam mecze. odpowiedz

mG - 1 godzinę temu, *.101.2 Dobry ruch....przyda się w Legii, Lewczuk i Astiz już swoje lata mają, Remy jest szklany, nie wiadomo czy Wieteska zostanie... odpowiedz

go ( L ) den - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Bardzo dobry ruch,oby się udało ???????? odpowiedz

jasiek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Potrzebujemy napastnika i bramkarza. Albo to plotki, albo dziwnie zaczynamy to okienko. odpowiedz

satryk - 1 godzinę temu, *.chello.pl @jasiek: no tak, bo przecież rozmowy transferowe można prowadzić tylko z jednym zawodnikiem na raz :D odpowiedz

SIM - 5 minut temu, *.67.6 @satryk: i najlepiej za pomoca twittera :-D odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.